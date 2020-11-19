DARPHIN小粉紅、4大人氣精露變聖誕禮盒！超限量「夢幻雪花球」只送不賣

▲DARPHIN今年聖誕限定系列攜手瑪黑家居打造打卡美景。（圖／記者張毓容攝）



記者張毓容／台北報導

以法式花植保養和芳香精露聞名的巴黎頂級芳療品牌DARPHIN，每年聖誕節都會將最熱賣的經典明星商品打包推出奢華限定禮盒，今年除了以「小粉紅」舒緩精華和4款高人氣精露為主角推出2大聖誕禮盒，還準備了限量的夢幻耶誕雪花球DIY組，買禮盒就直接免費送，超有誠意的驚喜禮讓鐵粉瘋狂敲碗，等不及想搶。此外，這次更與瑪黑家居聯名推出限時聖誕活動，不僅有免費熱紅酒和精露試用瓶可拿，還有浪漫聖誕造景，隨便拍都是美照。

▲DARPHIN 全效舒緩限量禮盒。（圖／記者張毓容攝）



DARPHIN今年環繞金色聖誕主題，將象徵聖誕季節到來的「點燈」儀式和芳香精露「為肌膚開燈」的療癒美好結合，打造2款聖誕限定禮盒外，更推出限時「巴黎聖誕點燈」系列活動。

兩款聖誕禮盒中當然沒有少了DARPHIN招牌「療癒小粉紅」全效舒緩精華液。2020限量「全效舒緩限量禮盒」中包含了深受敏弱肌人士熱愛的全效舒緩精華液30ml、全效舒緩面霜5ml和甘菊芳香精露4ml，將能穩定肌膚的明星商品一次打包，讓你一盒養出健康好膚質。

▲DARPHIN 迷你芳香精露限量禮盒，4ml X 4。（圖／記者張毓容攝）



DARPHIN最經典的芳香精露有好多種香氣，喜歡的太多了，不知道怎麼挑？選擇每年鐵粉最期待的「迷你芳香精露限量禮盒」就對了，今年更首次加入超人氣新品「24K小金瓶」，讓你一次擁有4大人氣明星精露迷你瓶（4ml）：甘菊、甜橘、百妍、百妍24K，在療癒香氣中幫肌膚對抗各種困擾，為肌膚「開燈」。

▲限量巴黎耶誕雪花球只送不賣。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）



除了期待已久的聖誕禮盒，DARPHIN這次更準備了帶有濃濃聖誕氛圍的「巴黎耶誕雪花球」，超夢幻的雪花球DIY組合能自由組裝成個人專屬版，而且只要買「迷你芳香精露限量禮盒」就能免費獲得，只送不賣，一定要搶起來！全系列於11/18起在DARPHIN專櫃及瑪黑家居選物線上開賣。

▲DARPHIN與瑪黑家居推出聯名快閃活動，可免費獲得熱紅酒及芳香精露試用瓶。（圖／品牌提供）



今年DARPHIN更首度攜手同樣來自巴黎的「MARAIS瑪黑家居」聯名快閃聖誕活動，於今年9月初才開幕的敦南門市店內以巴黎與白色聖誕為設計靈感，打造專屬DARPHIN的巴黎聖誕家居角落。不僅有著猶如點綴著上百顆燈飾的芳香精露耶誕樹，搭配熱紅酒和芳療精油的療癒醺香，飄散著濃濃聖誕氣息，隨便拍都美。

另外，凡於11/19～12/30活動期間，於MARAIS瑪黑家居台北敦南店內完成拍照打卡活動，即可免費獲得「瑪黑餐酒節慶熱紅酒特調200ml（兌換券乙張）＋DARPHIN甘菊芳香精露1.4ml」聯名雙禮。

▲雅詩蘭黛聖誕系列的超豪華禮盒不用3千元就能入手。（圖／記者張毓容攝，以下同）

除了DARPHIN聖誕限定禮盒掀起熱議，每年雅詩蘭黛每年固定會推出的豪華聖誕禮盒今年也沒缺席，甚至澎湃度再升級！多達12項彩妝保養好禮，不到3千就能整包收走，超狂優惠連周慶都找不到，還有經典小棕瓶、無敵霜等多款限量優惠組，也是人氣搶購目標。

▲雅詩蘭黛 夢幻市集聖誕套組，原價NT$17,486，驚喜價NT$2,980。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）



雅詩蘭黛將紐約上東城聖誕市集的溫暖歡愉氛圍完美復刻到2020聖誕系列，不僅從紐約空運多款明星商品優惠組合來台，禮盒包裝更是滿滿的聖誕節慶風。

其中，一定要搶先鎖定的絕對非「夢幻市集聖誕套組」莫屬！精緻又喜氣的紅色絨布化妝箱裡集結了從彩妝到保養滿滿12樣人氣經典產品，包含2盤10色眼影、3色修容盤、2款絕對慾望奢華潤唇膏、絕對慾望光感唇蜜、極度濃翹睫毛膏等7樣彩妝正貨，還有小棕瓶(7ml)、櫻花版原生露(50ml)、無敵霜(15ml)、小棕眼部精萃(5ml)等經典保養精巧版。最重要的是，不到3千元就能擁有這盒總價超過1萬7千元的超狂豪華大禮盒，換算下來是1.7折，超狂折數連周慶、1111都沒有，上市首日肯定就秒殺。

▲雅詩蘭黛 夢幻市集美唇聖誕限量套組，原價NT$2,200，NT$1,700。



還有連TWICE成員子瑜和定延都愛用、網上好評推爆的「粉嫩慾望美唇修護系列」組合，也是鐵粉們鎖定的目標之一。聖誕限量套組裡打包了暱稱為「粉萌胖寶寶」的粉嫩慾望撫紋修護精華和粉嫩慾望潤色護唇膏，不僅價格優惠，包裝更設計成可愛吊飾造型，可直接當作禮物掛在聖誕樹上。

▲雅詩蘭黛 2020年輕修護限量組，NT$3,950；2020年輕肌密無敵修護限量組，NT$3,250。



雅詩蘭黛熱賣冠軍的小棕瓶、無敵霜當然也有限定優惠組，「2020年輕修護限量組」內含特潤超導全方位修護露50ml＋微分子肌底原生露30ml＋特潤眼部超能量修護霜5ml，等於買小棕瓶直接送原生露和眼部修護霜精巧瓶；「2020年輕肌密無敵修護限量組」則是買年輕肌密無敵霜50ml就送特潤超導全方位修護露15ml＋年輕肌密無敵眼霜5ml＋細緻煥采雙效淨化潔面乳30ml。

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