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71歲王薇薇親自穿上婚紗擺拍！「超狂體態」逆天長腿媲美少女

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▲▼ Vera Wang 。（圖／翻攝自王薇薇IG、微博）

▲71歲知名華裔設計師Vera Wang（王薇薇）身材宛如少女，每每PO出美照都引起熱議。（圖／翻攝自王薇薇IG、微博）

記者鮑璿安 ／台北報導

知名華裔設計師Vera Wang（王薇薇）闖出屬於自己的婚紗帝國，近期她更親自上陣演繹品牌最新2021春夏系列婚紗，一頭烏黑秀髮呼應極簡著裝，不過更驚人的是，她邁入71歲身材卻宛如少女一般，擁有逆天長腿與零贅肉身線，讓大批網友驚呼：「每個女人的夢想。」

Vera Wang（王薇薇）近期發佈了最新的2021春夏系列婚紗，她表示這個系列一直是她的夢想，將婚紗與成衣相結合，試圖挑戰婚紗與時裝的邊界。包括使用了巨大的蝴蝶結點綴在衣著之上，宛如沙漏般的不規則輪廓，都是為了彰顯女人的優雅體態。

▲▼ Vera Wang 。（圖／翻攝自王薇薇IG、微博）

▲▼ Vera Wang 。（圖／翻攝自王薇薇IG、微博）

▲王薇薇親自上陣演繹2021春夏系列婚紗，年過70歲卻保有少女體態。（圖／翻攝自王薇薇IG、微博）

不光如此，王薇薇更親自演繹本季服裝，先以緊身白T恤搭配短褲亮相，將蓬鬆的衣袖與日常穿著融合，只見71歲的王薇薇駕馭起來絲毫不費力，一雙筆直長腿映入眼簾，身材毫無死角，哪怕是修長的禮服造型也難不倒，王薇薇穿著硬挺白色婚紗，露出纖瘦肩頸曲線，轉為側面出鏡，身材和少女幾乎沒有落差。

▲▼ Vera Wang 。（圖／翻攝自王薇薇IG、微博）

▲王薇薇換上「具有紅毯潛力」的飄逸灰色紗裙禮服 。（圖／翻攝自王薇薇IG、微博）

最後一套則是被王薇薇譽為「具有紅毯潛力」的飄逸灰色紗裙禮服，以華麗的真絲歐根紗隨意抓皺呈現，加以垂墜和層層堆疊傳遞不規則輪廓，王薇薇露出纖瘦手臂線條，毫無贅肉的體態更是引起網友關注，「太狂了」、「17歲也沒有這種身材」、「女人的夢想。」事實上王薇薇對於身材要求相當嚴格，除了從小就學習芭蕾以及溜冰之外，每日更必須維持充足睡眠和鍛煉時間，才能如她所說：「困住一個女人的從來不是年齡。」

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關鍵字：

Vera Wang, 王薇薇, 華裔設計師, 婚紗, 2021, 春夏
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