延三夜市美食內行人才知道！軟Q燒麻糬、原汁排骨湯　8家老店必訪

從年輕到老，延三夜市周邊的有些店家都比你老！究竟這些老店有什麼令人著迷的地方呢？

大橋頭老牌筒仔米糕

開幕51年，超人氣排隊老店！米糕和蚵仔豬肝湯是老饕必點組合，米糕有瘦肉與肥肉可選擇，吃起來口感Ｑ彈不軟爛，再淋甜辣醬或蘿蔔辣椒醬，風味更佳！蚵仔豬肝湯的蚵仔又大又嫩，軟嫩的豬肝讓人一片接一片！

▲（圖／美食客Ruyo Yang提供）

灶頂 原汁排骨湯、高麗菜飯

幾乎人人來這都是「一組」！「一組」即是一碗高麗菜飯＋一碗排骨湯，高麗菜粒粒分明，味道簡單卻讓人忍不住多吃幾口！排骨湯喝起來清甜，裡面的排骨燉到輕輕用筷子一撥就骨肉分離，加上自製辣醬後味道更佳！

▲（圖／美食客TinGDAiBen提供）

施家鮮肉湯圓

飄香50年以上，米其林必比登推介！最有名的就是鮮肉湯圓，糯米製成的外皮咬起來很Ｑ彈，一口咬下是湯圓裡的飽滿肉餡，肉餡肥瘦適中，還伴隨著鮮甜肉汁！除了湯圓之外，這裡還有販售飯、麵、小菜。

▲（圖／美食客Shanna.S 提供）

嘉義鮑魚海產粥

鮑魚、蝦子、蚵仔等各種海鮮和配料一一丟入鍋裡，再加入油蔥、芹菜調味，米飯吸收湯頭與海鮮精華後，吃起來很是鮮甜，冷冷的天氣來一鍋最適合啦！

▲（圖／美食客王珮庭提供）

新營人沙茶牛肉

這間是牛肉料理專賣店，標榜本地黃牛肉，有湯類、麵類、也有熱炒，吃起來肉質鮮嫩，完全沒有牛肉的腥羶味，加上特調醬料更涮嘴！清燉的牛肉清湯，搭配薑絲很對味，還能免費加湯！

▲（圖／美食客周家鴻提供）

永吉樂 羊仔湯屋

不喜歡羊騷味的也可以來！羊肉湯裡加了不少紅棗和枸杞提升甜味，喝起來回甘不膩，裡頭的羊肉加上店家特製醬料後，更讓人喜愛！再來一碗麻油麵線，感受滿滿的古早味！

▲（圖／美食客MARK提供）

柴寮鯊魚煙

百年老字號小吃店，一份招牌鯊魚煙：鯊魚皮、鯊魚肚、鯊魚肉、軟絲鰾、曼波魚皮，帶著淡淡焦糖色和淡淡煙燻味，口感軟嫩又有豐富的膠原蛋白，加上醬料後更美味！

▲（圖／美食客江諭提供）

祥記純糖麻糬

食尚玩家推薦，白胖軟Ｑ燒麻糬！使用純糯米，遵循古法，手工捏製，燒麻糬有花生、芝麻兩種口味，兩種都想吃也有綜合口味，麻糬扎實Ｑ彈，越嚼越香，內用還有提供熱茶！

▲（圖／美食客Nina提供）

圖、文／MENU美食誌

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