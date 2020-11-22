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高雄鹽埕美食TOP10！奶油干貝茶漬飯、豪華早午餐逛駁二必吃

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高雄人最愛的美食集散地鹽埕區排行榜來啦！每隔一條小巷就有一間美食，鹽埕區居民太幸福啦！

TOP 10／阿進切仔麵
瀨南街148號

說到高雄切仔料就會想到阿進切仔麵，不管是平日假日客人總是很多！湯頭清甜的傳統好味道，加上老闆娘手製油蔥酥，吃過一碗可是會念念不忘！

▲高雄駁二美食。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客黏食汪提供)

TOP 9／DOR,留 手工義大利麵
大勇路181號

你有吃過手工的義大利麵嗎？Dor,留的手工義大利麵吃起來口感扎實彈牙，給人新奇的體驗！痛風系義大利麵放上浮誇鮭魚卵及多隻鮮蝦，喜愛海鮮的人可別錯過！

▲高雄駁二美食。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客Miki Chen提供)

TOP 8／NOW & THEN BY NYBC
大義街2-3號 C9-19倉庫

在駁二大義倉庫群裡的工業風餐廳，全天候供應早午餐及輕食，炒蛋軟嫩美味、輕食也好吃！在駁二感受文青氣息感到疲倦時很適合來裡面坐坐！

▲高雄駁二美食。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客eclovefoodie提供)

TOP 7／柒壹喫堂
大公路71號

在鹽埕超過80年的老宅，曾經是理髮廳的店內保留著懷舊的理髮椅與花磚地板。北海道奶油干貝茶漬飯採用頂級生食級干貝與鮭魚卵，搭上日式綠茶高湯鹹度適中，炙烤過的干貝香氣撲鼻！8OZ炙牛排飯佐紫蘇蒜味奶油選用美國後腰翼阪肉，肉質鮮嫩調味好也很推薦！

▲高雄駁二美食。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客艾瑞絲台南桃園美食提供)

TOP 6／郭家肉粽
北斗街19號

高雄最有名的肉粽店！每一顆都大顆紮實，淋上獨特醬料，再撒上古早味花生粉，就算不是端午節也會讓人想吃它！不只肉粽，碗粿、四神湯也是許多人的必點清單！

▲高雄駁二美食。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客Darren Tai提供)

TOP 5／CHILL BAKE
公園二路40巷38號

鹽埕超級隱密的實力派甜點店！每天供應不同的生乳捲、蛋糕及小點心，鹽之花焦糖捲、抹茶捲及草莓捲都是許多人的心頭好！飲品也都不錯喝，店內空間不大座位不多，用餐時要輕聲細語哦！

▲高雄駁二美食。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客panrouyun提供)

TOP 4／樹‧GO EAT
七賢二路455-1號

以大樹造型為外觀的店面與烤箱造型外帶盒是樹‧Go eat的兩大特色！銅板價泡芙讓人容易失心瘋，必點珍奶泡芙，鬆脆外皮、有嚼勁的珍珠跟濃厚茶味的內餡，每吃一口都會爆漿！配合不同節日會有限定版口味哦！

▲高雄駁二美食。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客Chuyi提供)

TOP 3／鴨肉珍
五福四路258號

高雄人口袋名單之一的鴨肉珍，必點鴨肉飯，肉質好、調味簡單，飯上淋了肉臊讓整體層次提升許多！鴨血、下水湯、鴨肉切盤也是來訪的人都會點的清單！

▲高雄駁二美食。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客邦妮吃貨日記提供)

TOP 2／好DER
新樂街255號

披薩與鍋燒意麵的專賣店，手工窯烤披薩跟料多多鍋燒意麵的新奇搭配在鹽埕區可是赫赫有名呢！店外的裝潢也是許多人來訪一定會拍照的網美牆，不定時公休時間要上粉絲專頁關注哦！

▲高雄駁二美食。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客yummy提供)

TOP 1／安多尼歐 PREMIUM STEAK FOR CONNOISSEUR
河西路7-1號

餐廳地點位於愛河對面，用餐時能看著外頭風景悠悠地聊天，餐點精緻、用餐氣氛浪漫！龍蝦肉質鮮嫩，牛排嫩度很夠份量十足，整體餐點表現很棒！法式甜點推車讓人少女心不斷噴發！

▲高雄駁二美食。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客烏拉美食搜查線提供)

圖、文／MENU美食誌

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

關鍵字：

MENU美食誌, 咖啡廳, 小吃, 日式, 泡芙, 甜點, 高雄, 美食, 駁二, 鹽埕區
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