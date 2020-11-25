無法抗拒的8款「草莓季甜點」！搭配起司蛋糕讓螞蟻人失控

編輯／Emily 圖／Pinkoi提供、翻攝自Facebook@MJhandmadepatisserie、@vvbokavv

進入冬天，就代表草莓季即將到來了，草莓做成蛋糕、水果塔等甜點，不只外觀粉嫩可愛，酸酸甜甜的口感更是讓人無法抗拒，這裡就精選了8款美型的草莓甜點給大家，每一款都能品嚐到戀愛的滋味，還能拍出夢幻美照，完全讓人少女心噴發，草莓控千萬別錯過。

1.大目農田 草莓乳酪蛋糕

大目農田的草莓乳酪蛋糕給你戀愛般的好滋味！由一顆顆鮮嫩欲滴的草莓製成，果肉纖維細緻、入口即化，果實有淡淡牛奶香氣、蜜香交織，清甜好滋味讓人愛不釋手。

▲大目農田 草莓乳酪蛋糕NT$780。

2.沐日 巴斯克花園

滿滿大顆的新鮮草莓和莓果與蛋糕一比一黃金比例搭配，讓你吃下的每一口都能同時擁有濃郁乳酪與酸甜莓果，滿足草莓控最需要療癒的心。

▲沐日 巴斯克花園NT$784。

3.鋼琴師&法式甜點的勳章 白乳酪卡士達草莓山

白乳酪卡士達草莓山的塔皮使用德式乳酪蛋糕烤法來呈現，口感酥脆不鬆軟，還帶有細膩柔順的乳酪質地，搭配純手工法式草莓醬，與義大利馬斯卡彭起司調配出的鮮醇草莓慕斯，以及用卡士達醬堆上的新鮮草莓，整款甜點超澎派。

▲鋼琴師&法式甜點的勳章 白乳酪卡士達草莓山NT$850。

4.朗芙法式甜點 草莓烤焦起司蛋糕

這款起司蛋糕是西班牙巴斯克地區的經典甜點，特選北海道四葉十勝奶油乳酪，製作出焦香布蕾般的滑順口感，烘烤後表面的深黑焦糖色澤與凹陷裂痕是它的特色，蛋糕上鋪了台灣新鮮草莓，以及親自熬煮的果醬，帶來甜而不膩的口感。

▲朗芙法式甜點 草莓烤焦起司蛋糕NT$690。

5.1%bakery 純。生奶油草莓蛋糕

1%bakery 純。生奶油草莓蛋糕以荔枝花蜜戚風蛋糕為主體，加入滿滿多汁新鮮大湖草莓塊與濃郁乳香北海道鮮奶油，層層堆疊出冬季莓好風味。

▲1%bakery 純。生奶油草莓蛋糕NT$680。

6.Mini私房點心 甜心巴黎草莓泡泡

甜心巴黎草莓泡泡選用大湖新鮮草莓，搭配手工酥脆塔皮以及精緻的迷你牛奶泡芙，裡面填入滑順卡士達餡，讓你一口咬下，就能感受新鮮草莓果肉與甜甜的卡士達奶香滿溢鼻腔。

▲Mini私房點心 甜心巴黎草莓泡泡NT$580。

7.BoKa 草莓寶盒

BoKa是民生社區內的甜點店，他們的草莓寶盒每年都熱銷，使用蜂蜜海綿蛋糕，加上北海道高梨鮮奶油與草莓鮮奶油，再堆上滿到爆炸的草莓，夢幻的造型已經讓草莓控瘋狂，吃下去能嚐到蜂蜜的甜與草莓的酸完美結合。

▲BoKa 草莓寶盒每盒售價NT$250。

8.MJ Handmade Patisserie微甜室 草莓奶昔戚風蛋糕

這款選用了新鮮大湖草莓搭配戚風蛋糕體，還融入了草莓煮成的果茸增添風味，讓蛋糕香氣滿滿，頂端淋上法國頂級鮮奶油與法芙娜白巧克力製作的奶霜，並加上鮮豔欲滴的草莓點綴，雲朵般的外觀讓人捨不得吃。

▲MJ Handmade Patisserie微甜室 草莓奶昔戚風蛋糕6吋售價NT$980、8吋售價NT$1,380。

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