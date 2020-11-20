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《上流戰爭》髮型也有細節差別！金素妍、李智雅、柳真3人3款

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韓劇《Penthouse上流戰爭》講述韓國江南頂級公寓中爾虞我詐的生活，浮誇劇情被稱為變態版天空之城，金素妍、李智雅、柳真為劇中核心人物，也分別演繹了截然不同的性格，3人皆身處上流社會但髮型的細節卻仍可展現角色差異！

我就是世界中心：金素妍

在劇中，金素妍貴為Hera Palace 85樓的住戶，同時也有韓國最佳女高音的稱號，已經是公寓裏最有權勢的人，但他將自己視為世界中心，不管是什麼，只要她想要的、她都要得到！

氣場微中分中波浪捲髮

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

在劇中角色性格非常強烈的她，不僅妝容使用的顏色較為深黯、飽和，髮色也是完全的黑髮，配上明顯的中捲波浪，整個人散發出的氣場非常銳利，頭髮披散時，會將左邊的頭髮塞到耳後、撥到肩後，這樣的造型如果需要大動作非常容易就會亂掉，也可以因此得知金素妍在劇中是同時要hold住氣場，但又要維持優雅的狀態。

宴會、演出時的優雅盤髮

身為Hera Palace的頭頭以及韓國第一女高音，當然有很多的宴會需要出席，也有許多演出，這時候金素妍就會換上晚宴服，並且盤上精緻的髮髻，而且相較於平時的妝容，這時候上揚的眼線也會相對顯眼喔！

氣質溫順富家千金：李智雅

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

李智雅出身於財閥家庭，從小在家人的關愛下有如公主般的成長，不僅擁有外表，就連性格也是非常溫順，只是在嫁給丹泰後枯燥而乏味的生活讓她感到窒息，卻仍為了扮演好妻子與媽媽的角色，過著枯燥而乏味的生活。

展現柔和氣質的溫順波浪

符合劇中角色的氣質，比起金素妍的黑髮，李智雅的髮色是深棕色，整個人看起來就是比較柔和的，同樣是中長捲髮，但李智雅的捲度就稍微大一些、鬆一些，再偶爾搭配上空氣瀏海，雖然眼神中充滿憂鬱，但確實表現出了溫順的氣質。

頑強生活的化身：柳真

柳真劇中的角色在學生時代也曾是實力派女高音，卻因為事故而無法再繼續演唱，生活過的錯綜複雜的她，為了讓女兒不和她一樣為錢掙扎，一直頑強的生活著，和另外兩個角色不同，是保守了殺人犯的秘密才得以進入上流社會，並決心要過和以往不同的生活。

好整理的旁分鮑伯頭

在生活中慌忙奔走的她，自然比較不會有時間精心梳理髮型，因此在劇中是以短髮現身，前期的髮型是髮尾微翹的，給人感覺較為靈動之餘，某部份也展現了為了生活奔走的慌亂；進入Hera Palace後，變成了較為整齊的鮑伯頭，從髮型的變化也可以窺知劇情的推進。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 上流戰爭, Penthouse, 金素妍, 李智雅
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