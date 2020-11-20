《Start-Up》秀智「綁馬尾」就是戰鬥狀態！愛用唇色、底妝大公開

最近熱播的韓劇中除了《Penthouse上流戰爭》外，由南柱赫、秀智、金宣虎主演的《Start-Up我的新創時代》也是大家討論的重點！今天先不提你是男二派還是男主派，秀智的唇色、底妝、髮型也是我們必須關注的重點！

為夢想堅持的年輕女創業家

秀智在劇中飾演的是徐達美，從小對於賺錢的興趣就比讀書大，因此大學時休學投入職場，夢想是成為韓國賈伯斯，對於工作擁有極大的鬥志和熱忱，自尊心非常強大，也擁有過人的勇氣和鬥志。

波浪長髮 x 自然瀏海

秀智在劇中的髮型淺棕色波浪長髮，並搭配自然不厚重的瀏海，大波浪雖然給人較為知性、成熟的感覺，但瀏海也讓她看起來更幼齒了，綜合下來整體給人的感覺充滿活力和朝氣又不失都會感，也很符合她在劇中未達成夢想勇往直前的性格。

綁馬尾象徵戰鬥狀態

秀智在劇中也會隨意將頭髮紮起來，長髮的人應該非常明白，當你偶爾覺得很「阿雜」或想要清爽一些的時候，就會將頭髮綁起來，而將頭髮紮成馬尾在劇中也是有含意的，徐達美最常綁馬尾的時刻就是她遇到危機、需要燃燒腎上腺素的時候，頭髮這種東西不准飛到我眼前來打擾我啊！

除此之外，在晚宴中也會將頭髮盤成優雅的包頭，身著宰裙和同色系西裝外套，知性氣質又不失風範。

徐達美的日常妝色號公開

身為韓國蘭蔻代言人的秀智，在劇中使用的底妝當然都是蘭蔻的產品啦～大部分時間的底妝，是使用零粉感超持久粉底，補妝則是會用零粉感系列的氣墊和絕對完美鑽石霧光唇膏03，是一款能夠迅速讓氣色好起來的日常唇彩！除了鑽石唇膏外，最新的小粉管絕對完美柔霧唇膏#130也有出現，是個飽和度比較高的珊瑚橘紅色，氣勢也一起兼顧了！

秀智畫報妝容小TIPS

前陣子韓國美麗佳人也跟蘭蔻、秀智合作拍攝了畫報，實在是美呆！除了演繹唇色外，秀智也分享了他平常化妝的小TIPS，就是以小粉管直接上臉取代頰彩，輕盈的粉霧質地在臉上輕拍暈染，妝效服貼又自然！

秀智《Start-Up我的新創時代》使用彩妝推薦價格

蘭蔻 零粉感超持久粉底，NT$2,000

蘭蔻 零粉感超持久氣墊粉餅，NT$1,400

蘭蔻 零粉感超持久氣墊粉盒，NT$500

蘭蔻 絕對完美鑽石霧光唇膏，NT$1,200

蘭蔻 絕對完美柔霧唇膏，NT$1,200

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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