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時尚達人教5招讓牛仔褲質感升級！與印花襯衫其實超合拍

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只要遵守以下搭配法則，就能將休閒感的丹寧褲時髦度大大提升：

印花＋牛仔褲

多數女孩害怕嘗試的印花襯衫其實和牛仔褲超級合拍！切記在挑選時以深色系的襯衫為主，才能突顯之中的華麗氣息，同時牛仔褲的加持也巧妙地淡化了印花襯衫以往給人的老氣感。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

西裝＋牛仔褲

黑色西裝外套要怎麼搭配才顯得時髦又不會過分拘謹正式呢？此時牛仔褲就是你的最佳選！除了將襯衫隨性地敞開露出鎖骨線之外，也可在搭配上牛仔褲後更添個人態度。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

又或者穿上一件風格鮮明的皮革夾克，如此相異曲調的混搭都能平衡丹寧的休閒氛圍喔。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

也能將翻領西裝外套作為上衣紮進褲頭內，一點點巧思變化即可形塑出幹練的女力裝扮。

丹寧＋丹寧

上下兩件式的丹寧衣裝又或是連身褲裝還能怎樣造型？女孩們不妨選擇一件Oversized的背心夾克，簡單便能替單調的單一色裝扮賦上時髦層次。

 
 
 
 
 
 
 
 
 

T-Shirt＋牛仔褲

然而你一定會問難道T-Shirt就不適用在這些造型公式中嗎？其實只需要在T-Shirt外罩上針織背心並紮進褲頭，就可打造出率性女孩的時髦牛仔褲衣裝。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

高跟鞋＋牛仔褲

最後一個能輕鬆擺脫慵懶休閒風的單品正是女孩都該擁有一雙的高跟鞋！無論是露趾高跟、尖頭高跟…甚至低跟淑女鞋，都比球鞋多了女人味。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 牛仔褲, 穿搭
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