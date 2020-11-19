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《Start-Up》秀智背孔曉振愛用款！劇中4款包包粉絲最關注

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由秀智、南柱赫主演的韓劇《Start Up》，描述一群年輕人追逐夢想時，遇見愛情的溫暖故事。在劇中飾演女主角徐達美，年少時因父母離異，跟著想創業的父親與奶奶一同生活，後來父親因意外去世，跟著奶奶生活的達美，雖然沒有大富大貴，卻擁有一顆善良的心與不願向命運低頭的特質。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

有一段時間沒有出現在小螢幕的秀智，這次搭檔南柱赫演出戀人，吸引大批粉絲的關注，而她在劇中的穿搭、行頭，也成為女孩們討論的話題，這篇就幫大家整理出秀智拎過的包包、配件：

Lanvin小型Hook手袋

誕生於法國的Lanvin，以極簡美學聞名，秀智在劇中選擇Hook手袋，不對稱的外觀加上可調節式肩帶，搭配秋冬大勢色焦糖棕，是氣質女孩的首選。

秀智《Start Up》包包居然是孔曉振愛用款！盤點劇中愛用包款，這款不用台幣1千

Bottega Veneta經典手袋

提到BV可不能只知道編織包，擁有方正外觀與金屬釦飾的Classic手袋，同樣是品牌的明星商品。

秀智《Start Up》包包居然是孔曉振愛用款！盤點劇中愛用包款，這款不用台幣1千

Dior Lady Dior包

與Dior品牌關係不錯的秀智，出場自然少不了Dior最熱賣的手袋加持，經典黑Lady Dior搭配她一身正式、端莊的OL套裝，再合適不過。

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EMIS Dot Eco手提袋

來自韓國的小眾品牌 EMIS（Every Moment Is Special），曾出現在不少韓星的私服穿搭中，就連韓劇女神孔曉振也是愛用者之一。在《Start Up》劇中，徐達美選擇波卡圓點手提袋，與她活潑、正面的形象呼應。

秀智《Start Up》包包居然是孔曉振愛用款！盤點劇中愛用包款，這款不用台幣1千

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

●《Start-Up我的新創時代》秀智妝髮分析！原來年輕CEO用這些？唇色、底妝大公開！

●秀智守護男神不是南柱赫！《Start Up》暖男金宣虎深情、不求回報，帥氣西裝穿搭更是亮點

●不只宋慧喬、秀智、朴敏英！5位「地表最強男神收割機」，擄獲歐巴也征服觀眾的心！

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 秀智, Start-Up, 精品包包
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