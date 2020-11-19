安海瑟薇從少女晉升女神！《穿著Prada的惡魔》回顧六部作品經典造型

近期因出演大導演勞勃辛密克斯（Robert Zemeckis）指導的《女巫們（Witches）》而成為眾人討論焦點的安海瑟薇（Anne Hathaway），除了再次展露超高演技，劇中的華麗造型更是亮麗搶眼，不過在進電影院觀看之前，先讓我們一同回顧Anne Hathaway六部時尚經典作品的穿搭造型吧。

《麻雀變公主（The Princess Diaries）》&《皇家有約（Royal Engagement）》

改編自同名英文小說，《麻雀變公主》敘述著一位平凡的高中生Mia（Anne Hathaway飾），隨著祖母的突然到訪，揭露了她貴為一名小國公主的真實身份而所展開的故事。在劇中，Mia不但得在三個禮拜內學習如何成為一位貨真價實的公主，更必須捨棄她過往低調的生活，成為全球媒體關注的人物。

想必只要是看過《麻雀變公主》，就絕對記得Anne Hathaway在進行「公主大改造」前，那傻裡傻氣的高中生模樣，黑框眼鏡、粗眉，配上凌亂的爆炸頭…可說是毫無公主的氣質。

不過隨著劇情的發展，Anne Hathaway在造型上也逐漸地改變，時常以粉色調衣裝亮相，好比柔粉襯衫裙、斜紋軟呢套裝、綁帶上衣等造型，完美體現公主固有的知性高雅。

出席宴會時，Anne Hathaway也不忘換上優雅的平口晚禮服，簡約的花紋設計，綴以珍珠耳環、項鍊及純白手套等配件，充分彰顯她高貴的身份地位，其頭上的皇冠，雖然是權力的象徵，但隨著Anne Hathaway找到了自我的價值，她卸下了皇冠的束縛，開創屬於自己的道路。

《穿著Prada的惡魔（The Devil Wears Prada）》

若問起大家對於時尚產業的印象，想必腦中一定都會浮現2006年上映的《穿著Prada的惡魔》，這部作品不僅帶領觀眾一窺時尚產業的縮影，Anne Hathaway在劇中的穿搭造型，更成為不少女孩們的時尚指標。

起初，Anne Hathaway僅僅是為了工作而打扮，造型方面，多以襯衫外搭針織衫的標準辦公造型亮相，不僅配色相當過時，不合身的版型選擇也使他看起來臃腫許多。

然而，經過一番改造後，Anne Hathaway也算是掌握到一些時尚技巧，透過黑與金兩色的交織，襯出華麗魅惑質感，此外，長靴的搭配也使得腿部線條得到完美伸展。

不知道大家有沒有發現，Anne Hathaway在劇中除了黑色穿搭外，也時常在造型中添入咖啡色服飾，從中展現沈穩的女性魅力。

一件好看的大衣，便會使你成為全場最美的焦點，劇中，Anne Hathaway就身著黑、白、綠等多種不同顏色及材質的大衣，並適時戴上一頂貝雷帽、圍上圍巾，輕鬆替衣著打扮佐上溫暖質調。

《瑞秋要出嫁（Rachel Getting Married）》

2008年，Anne Hathaway出演了感動全美的電影《瑞秋要出嫁》。這部以家庭價值與感情為主軸的巨作，除了是Anne Hathaway首度挑戰飽受毒癮所困的患者一角，其精湛的演技更讓她榮獲奧斯卡最佳女主角獎提名，成功跳脫過往甜美的形象。

飾演毒癮患者的Anne Hathaway，有別於過往亮麗甜美形象，不但剪去了一頭標幟長髮，衣著風格也變得灰暗許多，影射女主對世界所感到的無助感，唯獨那象徵著女主精神寄託的項鍊是造型中不變的特色。

《新娘大作戰（Bride Wars）》

隔年，Anne Hathaway在《新娘大作戰》中則出演了一位即將邁入婚姻的準新娘Emma，不過就在婚禮指日可數之際，婚禮策劃卻出了差錯，將Emma與她的閨蜜婚期定在同一天，導致從小情如姐妹的兩人，成為彼此終生最大的宿敵。

電影中飾演準新娘的Anne Hathaway，本業為老師的她，衣著方面多以波卡圓點上衣或是綠色綁帶大衣等知性風格為主，並搭配上簡約款的項鍊點綴，給人一種恬淡溫雅的形象。

然而，伴隨著劇情的進展，不難看出Anne Hathaway因失去閨蜜而產生的憔悴感，除了偶而會穿上寬鬆版型的衣著外，色彩也會選擇明亮色系，藉以襯出外在的活潑氣質。

畢竟電影主題與婚禮相關，Anne Hathaway不論是當伴娘時的黑色平口高腰裙，或是結婚時的一字肩魚尾禮服，都難以掩蓋她那清新優雅的氣質。

《高年級實習生（The Intern）》

2015年上映的《高年級實習生》講述著一名退休的獨居老人Ben，在因緣際會下，應聘成為女主Julie（Anne Hathaway飾）公司裡的實習生，並於其中，帶給公司和Julie的個人生活正面的影響力，兩人進而成為好友。

作為一位公司老闆，衣著方面當然不能馬虎，多以襯衫搭配落地長褲的知性幹練裝束亮相，色彩挑選則以深藍、黑、灰等沈穩色調，呼應著Anne Hathaway霸氣的主管形象，同時襯出女性亦剛亦柔的魅力。

Anne Hathaway偶爾也會穿上色系鮮明的服裝，如代表權力與地位的紅色，替衣著造型添入自信無限的女人味。

《詐騙女神（The Hustle）》

改編自喜劇電影《騙徒糗事多（Dirty Rotten Scoundrels）》，2019年上映的《詐騙女神》描述著兩個女騙徒為了爭取地盤，索性來場世紀騙術大比拼，而在Anne Hathaway生動的演技下，更將角色詭譎多端的形象詮釋的淋漓盡致。

電影中飾演女騙徒的Anne Hathaway，時常以白色服飾出場，像是V領連身裙、復古五分袖洋裝、連身套裝，彷彿利用代表著純潔的白色反諷女主角從事的不道德行業。配件上，Anne Hathaway並無使用過多份量感的裝飾點綴，而是以名包、名錶等單品，體現霸氣性格美。

再來像是花卉刺繡的透膚襯衫，抑或斑馬圖印的西裝外套，都格外突顯作為反派角色的Anne Hathaway，那無時無刻都美艷動人的自信時尚感。

出席盛宴時所選擇的黑色開衩微高領禮服，以及綁帶洋裝，便將Anne Hathaway神秘的女性特質展露無遺。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 從少女晉升為女神！Anne Hathaway六部經典作品《穿著Prada的惡魔》、《高年級實習生》...造型大解析

● 從優雅正裝到青春甜俏，從MYVEGA到MA，打造全新專屬台灣女性品牌的電商扛霸主！

● 《后翼棄兵》精靈系女神Anya Taylor-Joy五部經典作品造型解析！這之中你又看過哪幾部？