BLACKPINK私下化妝細節大公開　Jennie走純慾妝、Jisoo簡單大地色

BLACKPINK最新主打歌《Lovesick Girls》MV已經在先前突破2億次瀏覽，氣勢如虹的她們不僅作品受到大家的喜愛，從妝容、髮型到服裝搭配都是粉絲們關注的重點！以下就要統整出Jennie、Jisoo、Rose、Lisa四人在舞台上的妝容重點，也要讓你知道四人私下妝容在意的細節喔！

Lovesick Girls 舞台妝容重點

這首歌描述在愛情中受傷，卻仍對愛情抱有期待的女孩們，必須擁有強烈的眼神，整體卻不能帶過銳利，因此在眼妝上著墨於魅惑、高冷的感覺，但為了平衡整體的視覺，唇妝是以較為清淡的裸色、粉色系為主。

Jisoo

Jisoo的眼型又長又圓，畫上半煙燻眼妝更增添魅惑感，搭配裸膚色的唇彩，展現了與眼妝不同的清純魅力。

Jennie

強調高冷的氣息，上揚的貓眼眼線不可少，在氣勢上十分強烈，也會運用深色眼影在眼尾做煙燻暈染，搭配帶有藕色調的乾燥玫瑰唇彩，同時也強調了秋冬的季節感。

Rose

雖然沒有上揚眼線，但眼線長度延伸至眉尾，上下如花綻放的睫毛也是重點之一，搭配玫瑰金色調的眼影，呈現出奢華和迷濛的感覺，唇色則是適合日常搭配的粉色系。

Lisa

Lisa本來就擁有像洋娃娃一般深邃的五官，這次在舞台妝除了以上揚貓眼+微微煙燻強調眼神外，長過臥蠶的更是眼妝的重點！加上明亮的粉色唇彩，融合了魅惑和可愛的感覺。

BLACKPINK四人日常妝重點

如果有在看綜藝的粉絲就會知道，4人其實私下都是可愛的小女孩，對比在舞台上強烈的模樣，真的會給人一種反差萌的感覺啊～

Jisoo 簡單大地色

Jisoo私下的眼妝以清淡大地色系為主，眼線不會太強烈，也會使用深色的眼影在睫毛根部暈染，配上珊瑚粉色系唇妝。

Jennie 純慾妝

Jennie最為人討論的就是她的純慾妝，整體來說偏清淡，但卻可以展現出出女孩的魅惑感，根根分明的睫毛+水潤的雙唇是最大的重點喔！

Rose眼線不能少

Rose習慣畫比較長的眼線，眼影以基本的大地色系為主，淡淡的強調她的五官，搭配MLBB打造自然紅潤有氣色的妝容。

Lisa娃娃感睫毛

前面有說過，Lisa本身五官就已經很深邃，因此日常妝即使不強調眼線也很好看，選擇加強根根分明的睫毛和深邃度。





Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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