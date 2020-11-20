《艾蜜莉在巴黎》第二季確認！彩妝師公開唇色　紅唇氣勢超強

前陣子熱播美劇《艾蜜莉在巴黎》受到廣大網友的討論，而隨著網友的敲碗Netflix也確認會再推出第二季！就在稍早，劇中莉莉柯林斯御用的彩妝師Aurélie PAYEN也公開了艾蜜莉在劇中的唇色！一同來看看艾蜜莉的彩妝重點是什麼吧～

自然野生眉

莉莉柯林斯的眉毛相當濃密，眉峰的角度明顯揚起，在毛流上則是向上梳起的自然野生眉，雖然髮色是淺棕色，但艾蜜莉並沒有調整眉毛的顏色，因此反而讓眉毛成為搶眼的重點。

超電睫毛

說到妝容重點，就不得不提莉莉柯林斯又長又濃密的睫毛，在眼影的部分僅僅使用簡單的色系加強，但濃密的上下睫毛都是不可少的，睫毛條件本身也比較濃密的女孩，可以在使用睫毛膏後用鑷子將睫毛夾成一束一束，反之則可以仰賴假睫毛，一樣可以打造出超放電的睫毛喔！

霧面唇彩

艾蜜莉在劇中從事行銷工作，除了在辦公室上班外，當然也有很多出席的活動、晚宴等場合，加上她在劇中行頭滿滿，唇色當然也要細心搭配！在劇中，艾蜜莉會使用珊瑚粉橘、較深的豆沙粉紫色作為日常的唇色，要參加晚宴、活動等場合時，就會換上紅色系的唇彩！並且都是使用霧面妝效。

彩妝師公開色號

在宣布第二季確認製作之際，劇中的彩妝師Aurélie PAYEN公開了他在劇中幫艾蜜莉使用的唇色。

M.A.C 霧幻性感唇膏 #Velvet Teddy

Velvet Teddy本身就是一支拿來單用、疊擦都好看的霧面裸色唇彩。

M.A.C 霧幻性感唇膏 #Whirl

Whirl是帶有棕色調的豆沙色，單擦會給人很有氣質的感覺，在劇中的出場率十分高喔！

Sephora Cream lip stain Mat #01 Always Red

宴會時使用的這支是Sephora的霧面唇彩，紅唇不僅讓整個人看起來氣色更好，氣勢也非常搶眼。

Pat McGrath OMI #107

Pat McGrath 的霧面唇膏受到許多網友推崇，甚至有「最完美的霧面唇膏」之稱，質地、色號、包裝都是沒話說，OMI系列的107是個霧面的乾燥玫瑰色，是個非常有氣質的霧面色選啊～

《艾蜜莉在巴黎》劇中御用唇彩參考價格

M.A.C 霧幻性感唇膏#Velvet Teddy、#Whirl，NT$770

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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