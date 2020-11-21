IG萌兔冬季濾鏡必玩！Weekend Max Mara 「羽絨衣點心袋」讓人想包色

記者鮑璿安／台北報導

大家都相當期待冬天的到來，義大利服裝品牌Weekend Max Mara 也不例外，最新「Hoppy Holidays兔假期」系列，特別請到了品牌吉祥物「兔子Hoppy」穿上一系列色彩鮮豔的羽絨服，並搭配超可愛Pasticcino點心包出鏡，驚喜的是，巨萌的IG濾鏡也同步亮相，一鍵按下就能和小兔子玩自拍，實在太有趣！

▲Weekend Max Mara 2020聖誕系列發佈了短片《夢幻水晶球 》，以吉祥物「兔子Hoppy」的視角展開。（圖／品牌提供）

Weekend Max Mara 2020聖誕系列發佈了短片《夢幻水晶球 》，以吉祥物「兔子Hoppy」的視角展開格外可愛，更換上了色彩鮮豔的羽絨服，最新款的Pasticcino點心包，搭配上帽子、圍巾展開冒險，本季靈感來自60年代，以炫酷色塊、動物印花和千鳥格圖案元素傳遞復古氣息，羽絨外套上，前摺和胸口對比色的設計，另綴以圓型鈕扣，彰顯幾何風格。

▲全新的Pasticcino點心包與連指手套、可拆式圍巾。（圖／品牌提供）

配件部分同樣吸睛，連指手套、可拆式圍巾等單品，以及全新的Pasticcino點心包，就像是羽絨衣改造而成一般可愛，頗具時下正夯的「小廢包」潛質，飾上長鍊式的背帶設計和口金開口，同時推出多款繽紛色系藍、紅、黃、黑可選擇，就像是件完美的禮物。想跟「兔子Hoppy」合照的粉絲，品牌也悄悄在官方IG推出Hoppy Holidays專屬濾鏡，一鍵按下就宛如穿梭到冬季奇幻國度之中，還能和穿著羽絨衣的小兔子合照，簡直的最萌體驗。

▲Weekend Max Mara在官方IG推出Hoppy Holidays專屬濾鏡，有兩種背景。（圖／品牌提供、IG濾鏡截圖）



手機點擊玩Hoppy Holidays專屬濾鏡

同時，Chloé也迎來了全新滑雪系列，此次共有2大系列，「Fusalp x Chloé聯名系列」的運動機能裝束與「阿爾卑斯山滑雪系列」的禦寒服飾，皆選用品牌經典色系，以清新雪白色及經典海軍藍為主軸，並點綴標誌性的裸色、米色與鐵鏽色等自然色調，百看不膩，而夯款Daria包也驚喜換上舒適的羊毛元素，連女星許路兒也忍不住搶先上手擺拍，為冬季帶來濃厚療癒氛圍。

►71歲王薇薇親自穿上婚紗擺拍！「超狂體態」逆天長腿媲美少女

►許路兒搶入手！Chloé最萌「焦糖棕」滑雪裝備 羊毛包、水壺袋萌翻