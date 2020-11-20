小禎公開「夢幻瘦身菜單」　傳授減脂飲食3秘訣

▲小禎成功甩肉不復胖，窈窕線條非常勵志。（圖／翻攝胡小禎FB，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

小禎瘦身有成，長期靠著均衡飲食和規律運動減掉近40公斤，日前她在FB分享減重菜單，讓網友大開眼界，原來瘦身也能吃得如此美味，她也直呼「無法忍受餐餐水煮雞胸肉」，同時加碼公開體脂管理飲食三秘訣，讓大家平常在家也能輕鬆複製的她的菜單。

▲花椰菜米韓式煎餅。

祕訣1：不能只靠意志力！意志力消散後報復性飲食更可怕！

楊承樺營養師解釋，許多人在體脂管理的過程裡，常採用過度節食的激烈、錯誤手段。事實上只靠意志力控制飲食，當意志力消散後的報復性飲食更可怕，反而會弄巧成拙。營養師提醒，在體脂管理的過程裡，應保持三餐定時、定量，也可適量享用美味的油煎料理，適時釋放壓力，讓口慾能獲得滿足，避免耗損長期意志力破功後，反而出現報復性飲食。

▲義式油煎舒肥雞胸肉。

祕訣2：選擇原型食物，營養完整、滿足感高

原型食物指的是未經過度加工處理的食物，通常一眼就能看出這些食物的原本樣貌。營養師指出，挑選原型食物的好處，除了保留食物的完整營養外，滿足感也較高。以最熱門的去皮雞胸肉來說，根據食藥署的資料，除了平均每100克含有高達23.3克的蛋白質，熱量更僅117大卡，深受大家喜愛的地瓜，也都能幫助帶來餐食間的滿足感，避免過量的進食。

▲櫛瓜炒大蒜蘑菇。

祕訣3：油脂是人體必需，管理體脂也一定要吃油

適量油脂是人體所需的重要營養素之一。但體脂管理期間，油品的挑選也相當具有技巧性，營養師建議，日常飲食應兼顧飽和、不飽和等不同類型的脂肪酸。目前市面上也有推出成分中具有中鏈脂肪酸，兼顧飽和與不飽和脂肪酸的食用油，同時取得不易形成體脂肪的健康食品認證，適量使用也有助於體脂管理。

▲三分練七分吃，養成運動習慣也很重要。

營養師更提醒，體脂管理猶如一場馬拉松賽跑，任何過於激烈的手段，都容易功虧一簣。應透過正確的飲食觀念與適當的運動，才是維持體脂管理的長久之道。

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