芳香精露超萬能10大保養用法！敷臉、頭皮舒壓還能混搭面膜

▲DARPHIN芳香精露以療癒香氣和多種保養功效受到歡迎。(圖／翻攝IG@darphin)

記者張毓容／台北報導

說到精油、精華油保養，絕對不能不提到有「美容油天后」之稱的巴黎頂級芳療品牌DARPHIN，除了深受敏弱肌喜愛的「療癒小粉紅」舒緩精華液，其帶有療癒香氣和多種保養功效的芳香精露系列更是備受推崇。DARPHIN特別分享了芳香精露的10種萬用保養用法，不僅能護膚、調和粉底，還能幫助紓壓、調理頭皮、按摩全身，從頭到腳都能用，快來看看你還有哪些沒試過？

▲大部分精華油都能與手邊慣用的精華液或面霜混搭使用。(圖／翻攝IG@darphin)



1.混搭精華液或面霜×升級修護



取適量芳香精露與精華液或乳霜調和於掌心中溫熱融合，再輕抹按摩全臉，升級原有保養品的修護功效，更加乘油水平衡及滋潤養護。這個用法DARPHIN全系列芳香精露或任一品牌精華油都適用。

2.混搭面膜×帶動滲透

將芳香精露全臉勻開後，敷上保養型面膜或濕敷化妝水，透過親膚的OMEGA3、6、9油分子帶動滲透，深入肌底滋養並加強柔膚效果。這個用法也是DARPHIN全系列芳香精露或任一品牌精華油都適用。

3.混搭粉底×激增光澤



取適量芳香精露加入粉底中，可幫助增加妝效光澤度和保濕度，創造專屬你的保養型底妝。這個用法也是DARPHIN全系列芳香精露或任一品牌精華油都適用。

4.昇華泡澡×薰香療癒



可選擇玫瑰、橙花、茉莉或百妍其中一款芳香精露，在泡澡水中滴入適量，透過水蒸氣擴散花香繚繞於浴室中，平撫失衡忙亂的心靈。

▲在溫熱毛巾上滴幾滴芳香精露，透過療癒香氣幫助舒緩一天疲勞和壓力。(圖／翻攝IG@meung.e)



5.熱巾敷臉×溫熱釋壓



選擇甘菊、岩蘭草、玫瑰或百妍其中一款，在稍微擰乾的溫熱毛巾滴上適量芳香精露，按壓全臉同時深深嗅吸，釋放一整天的疲勞壓力。

6.頭皮舒壓×改善睡眠



選擇岩蘭草、甘菊、橙花或百妍其中一款芳香精露，以指尖取適量塗抹於頭髮分線處與太陽穴的肌膚，輕柔按摩幫助安撫情緒與入眠前準備，幫助改善睡眠品質。



▲DARPHIN 白千層芳香精露，15ml，NT$2,400。



7.頭皮淨化×加強護理



以指尖取適量白千層芳香精露，使用指腹在整個頭皮上適度按壓，釋放白千層和迷迭香精油的循環活絡及油脂調理功效，加強頭皮的健康護理。

8.按摩腹部按摩×幫助循環



天氣變涼食慾也相對增加，可採用含葡萄柚、橙花、絲柏等成份的精油順時針按摩腹部，能幫助改善脹氣，減少水腫、橫向紋路問題。

9.關節肌肉按摩×舒筋放鬆



睡前使用含佛手柑、迷迭香、洋甘菊等成份的精油，按摩身體關節淋巴處或肌肉酸痛部位，緩解不適，特別推薦給長期久坐或有腰酸背痛困擾的上班族。

10.鼻下輕抹×清新呼吸



白千層芳香精露擁有極佳抗菌淨化效果，輔藍膠尤加利、雪松等精油，輕抹適量在鼻下處，呼吸起來更有清新舒暢感。

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▲Niuer Home 雪松森林安眠精油，5ml，NT$349。



牛爾老師旗下居家香氛品牌Niuer Home嚴選法國精油大廠Argeville製造的3大助眠明星：薰衣草、馬鬱蘭及雪松精油，特調出能能幫助紓壓、放鬆的療癒系草本香調，可點入擴香儀、擴香石或滴在枕頭上都能散發豐富香氣，讓居家空間猶如變成舒眠小森林。

▲AGILE COSMETICS PROJECT 白油1.48，30ml，NT$2,400。



來自東京時尚聖地代官山的天然保養新潮流品牌AGILE COSMETICS PROJECT (ACP)，以天然又有感的高品質和獨具風格的包裝設計，從2018年一推出就獲得眾多好評口碑和喜愛。而APC的首款商品—擁有油水雙層配方的白油（White Oil），能迅速被吸收，讓肌膚水潤又透亮，輕盈不油膩的獨特質地是一年四季都能輕鬆使用的保濕亮白精華油。

▲自然美 玫瑰果煥活精華油，40ml，NT$620。



添加冷壓玫瑰果油、天然澳洲堅果油和獨創巨藻幹細胞專利萃取成分，打造而成的輕潤營養油，可單擦滋養潤膚，也可當按摩油使用。



▲鉑翡斯 仙人掌籽超能量金萃油，15ml，NT$5,600。



來自西班牙的頂級油保養品牌鉑翡斯，只採用有機認證天然原料，並運用頂級工序打造豐盈澄淨的高品質純油。而仙人掌籽超能量金萃油就是其最經典的兩大美容純油之一。精萃自第一道冷壓，以皇室規格嚴萃的100%天然有機仙人掌籽油，含有高濃度維生素E和不飽和脂肪酸，具有優異的潤澤、抗老、修護及淡化黑色素等護膚功效。

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