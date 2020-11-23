迪士尼《小飛俠》系列超閃亮！奇妙仙子燈飾、水晶球讓家注入魔力

編輯／Emily 圖／翻攝自shopdisney.disney.co.jp、sanrio.co.jp

日本迪士尼商店繼聖誕節周邊後，又推出新系列了，這次以電影《小飛俠》中的奇妙仙子小叮噹為主角，推出一連串夢幻商品，整體設計使用適合冬季的雪白，搭配閃亮亮的金色，讓人聯想到年末處處掛滿燈飾的街道，忍不住想買來裝飾家裡，讓房子充滿節日氣氛。

#擺飾

《小飛俠》電影中奇妙仙子平常就裝在一盞油燈裡，而迪士尼這次竟然把這盞燈實體化，做成唯美燈飾。油燈的金色浮雕花紋很精緻，裡面真的裝了奇妙仙子，在黑暗中能發出亮光，有了它就能一圓想擁有一隻仙子的夢。

▲奇妙仙子燈飾售價6,160日圓（約台幣1,690元）。



聖誕節來臨就該擺一顆水晶球擺飾，才能感受到節日氛圍，這款水晶球裡面裝了金光閃閃的奇妙仙子，看起來耀眼奪目，搖晃水晶球還有銀色星星亮片飄落，整個仙氣爆棚。

▲奇妙仙子水晶球售價2,860日圓（約台幣784元）。



#飾品

奇妙仙子的造型和配色很適合做成飾品，這系列就推出了配合聖誕節的「飾品倒數月曆」，有12格日期，每天戳一格就能享受期待感，最後可以得到金色的奇妙仙子手鍊。

▲飾品倒數月曆售價9,790日圓（約台幣2,686元）。



還有推出奇妙仙子加星星裝飾的耳環，以及有小飛俠、奇妙仙子和溫蒂剪影圖案的髮夾組，全部一起夾在頭上，能重現他們在空中飛翔的畫面。

▲耳環售價2,860日圓（約台幣784元），髮夾組售價2,090日圓（約台幣573元）。



#實用小物

想要實用一點的小物，可以選擇奇妙仙子圖案的黃色化妝包，打開裡面容量超大，可以收納各種雜物。另一款是白色奇妙仙子配件盒，外觀看起來氣質典雅，裡面有分層設計，可以整齊的收好飾品等小物。

▲化妝包售價3,740日圓（約台幣1,026元）。

▲配件盒售價3,300日圓（約台幣905元）。

另外，還有小飛俠和奇妙仙子圖案的杯子組、零錢包、香氛瓶，都是生活中會用到的小物，拿來送禮也很適合。

▲杯子組售價2,530日圓（約台幣694元）。

▲香氛售價4,180日圓（約台幣1,147元）。



▲零錢包一個售價2,420日圓（約台幣664元）。

不只迪士尼有推出新系列，日本的三麗鷗也有讓人少女心噴發的新品，這系列以夢幻獨角獸為主題，讓Hello Kitty、美樂蒂、大耳狗…六個角色換上粉紅、淺黃、寶寶藍等糖果色系的獨角獸裝，整個萌度大增，這系列有推出娃娃、玩偶吊飾等眾多品項，全部讓粉絲們超心動。

▲玩偶吊飾售價1,980日圓（約台幣543元）。



▲娃娃售價2,750日圓（約台幣754元），髮圈售價550日圓（約台幣150元）。



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