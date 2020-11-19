GENTLE MONSTER復古「窄框」墨鏡暴風來襲！戴上秒變Jennie

記者王則絲／台北報導

韓國眼鏡品牌GENTLE MONSTER經常於韓劇中現身，被各大一線男、女演員戴紅，同時也是許多明星私底下的愛牌，所推出的款式皆能精準反映時下潮流走向，近日帶來2021 Pre-Collection系列，主要將復古的「窄框」墨鏡結合現代感而成，本季暴風式席捲而來，BLACKPINK成員Jennie日前私下配戴的這款正是本次的新品「GHOST」系列，即使平凡如你我，戴上也能一秒變成韓星。

▲Jennie戴上GENTLE MONSTER最新「GHOST」款式墨鏡。（圖／翻攝自IG@jennierubyjane）



GENTLE MONSTER自2019年登陸台灣後，形成一股不小的風潮，許多明星藝人、部落客都搶著入手。GENTLE MONSTER 新推出的2021 Pre-Collection以「VOID」虛無世界為主題，大量運用了復古的鏡框形狀作為基本概念，但是透過搶眼的配色、不規則的線條設計，營造出前衛的超現實感，以下一起來看看本次帶來的新鏡款。

▲GENTLE MONSTER推出2021 Pre-Collection。（圖／品牌提供）



韓女星Jennie與GENTLE MONSTER的關係良好，不只平常私下超愛戴GENTLE MONSTER的墨鏡，更合作推出過聯名系列，近日Jennie貼出一張私服穿搭照，裡頭所配戴的正是2021 Pre-Collection的「GHOST」鏡款系列，六角形鏡面設計和鏡腳兩側的銀色雙線條為其特色，共推出黑、透明黃與透明藍色款式，其中清透的水藍色款為GENTLE MONSTER首次嘗試運用的新顏色，豐富、大膽的配色為本季新鏡款最大的共通點。

▲「GHOST」系列，NT＄10,220。（圖／品牌提供）



▲本季新出現的特殊藍色，左為「GHOST」系列，NT＄10,220；右為「AGAIL」系列，NT＄8,630。（圖／記者王則絲攝）



充滿復古格調的窄長框型，在本季還有非常多選擇，包括長方形金絲框的綠色鏡片「NEW BOND」款式，以及從飛行員眼鏡延伸而來的「KINGS」系列，為熱賣款KING的變奏版，前框鏡架與側邊鏤空展現了工藝技術。此外，「AGAIL」的梯形鏡框設計，則在復古韻味中增添了貓眼的效果，最後長方形鏡款的「DEUS」系列採用與前框同寬的超粗鏡腳，成功吸引目光。

▲「NEW BOND」鏡款，NT＄11,500。（圖／品牌提供，以下同）

▲「KINGS」系列，NT＄8,940。

▲「AGAIL」系列，NT＄8,630。

▲「DEUS」系列，NT＄10,220。

▲（左）「KINGS」系列，NT＄8,940；「DEUS」系列，NT＄10,220。（圖／記者王則絲攝）

▲GENTLE MONSTER同步推出「聖誕企劃」，精選繽紛色系且適合冬天的派對鏡款。（圖／記者王則絲攝）

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