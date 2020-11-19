一天份就回本！　新光三越耶誕倒數日曆　3200元買到肌膚之鑰

▲新光三越推出星之所向耶誕倒數日曆。（圖／記者蔡惠如攝，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

近年耶誕倒數月曆成風潮，去年開賣2小時狂賣1300份的新光三越耶誕倒數月曆，今年再推超狂組合，收錄要價3,800元的肌膚之鑰「精萃光采淨透保濕露」，再加上其他15款來自37個美妝品牌的隨機保養品，估計價值達9,000元，單盒僅要價3,200元，根本一天就回本！限量1900盒11／25起線上開賣。

▲「星之所向倒數月曆」每盒均內含肌膚之鑰「精萃光采淨透保濕露」170ml產品。

耶誕節正是送禮季，然而送給自己每天一個小禮物也很不錯，除了美妝品牌推出的倒數月曆之外，新光三越也連續三年推出自家耶誕倒數月曆商品，跟品牌最大不同，就是集結眾多牌子的美妝與保養商品，讓「試用」範圍更擴大，也成為精打細算的民眾必搶夯貨。

今年新光三越推出「星之所向倒數月曆」，外型設計以登機箱為概念，外盒超可愛的設計，像是周遊「美妝各國」的行李箱，還有類登機證的紅色條碼，打開之後共有16格歐洲風插畫的可愛方格，粉紅、藍色與金色交錯的排列設計帶出優雅，搭配周遊各國的小插畫，有種環遊世界的意境。

▲多種國家的特色插圖，有種環遊世界的感覺。

今年特別收錄貴婦保養品牌肌膚之鑰要價3,800元的「精萃光采淨透保濕露」170ml，加上與37個品牌合作、隨機選擇的15款美妝保養產品，包括LA PRAIRIE的魚子美顏肌底前導精華、VALMONT極緻保濕面霜、韓國Whoo重生秘帖、Omorovicza深層潔淨面膜，與BOBBI BROWN、CLARINS、SHU UEMURA、SHISEIDO等經典商品，單盒售價3,200元。

「星之所向倒數月曆」從11／25起一連三天，上午10點起在新光三越APP、Beauty Stage美麗台線上購物開放預購，民眾先選擇取貨店點後，使用skm pay付款特價3,200元，另於12／7起可到店取貨。

▲新光三越除綜合品牌的耶誕倒數月曆之外，還推出5款品牌特別版。

除新光三越自家的星之所向倒數月曆之外，另也分別推出SHISEIDO、THREE、CLARINS、DARPHIN、POLA共5品牌的「倒數月曆特別版」，以「美麗行星登機箱」為概念，每盒都收納該品牌12款明星經典夯品，從12／1至12／5分批開賣，售價從3,000元至6,900元不等，總限量630盒，也均於APP精選優惠中開賣。

▲內含品牌自家熱門商品的耶誕倒數月曆，也將在12月起正式開賣。

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