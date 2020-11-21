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UNIQLO「角落小夥伴」家居服萌度破表！連帽斗篷戴上秒變恐龍、炸蝦

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編輯／Emily　圖／翻攝自uniqlo.com/jp、bellemaison.jp

天氣變冷了，在家裡也想換上溫暖的家居服，日本UNIQLO就和「角落小夥伴」合作，推出一系列毛絨絨的家居服和連帽斗篷毯，戴上帽子就可以假扮成超萌的恐龍、炸蝦、白熊，還有機會得到特製款的小玩偶，擁有這系列，整個冬天身心都能被療癒。

▲角落小夥伴家居服。（圖／翻攝自uniqlo.com/jp）

日本UNIQLO和「角落小夥伴」的聯名是童裝系列，有連帽斗篷毯和家居服兩款，斗篷毯子是柔軟保暖的刷毛材質，做成連帽披肩形式，帽子上還有立體裝飾，讓你戴上直接化身「角落小夥伴」，共有恐龍、炸蝦、白熊三種款式，分別加了背鰭、炸蝦尾和熊耳朵當裝飾，整個萌度破表，讓大人也想收。

▲角落小夥伴家居服。（圖／翻攝自uniqlo.com/jp）

▲角落小夥伴家居服。（圖／翻攝自uniqlo.com/jp）

▲角落小夥伴家居服。（圖／翻攝自uniqlo.com/jp）

▲角落小夥伴家居服。（圖／翻攝自uniqlo.com/jp）

▲角落小夥伴家居服。（圖／翻攝自uniqlo.com/jp）▲角落小夥伴家居服。（圖／翻攝自uniqlo.com/jp）

▲連帽斗篷毯售價1,990日圓不含稅（約台幣545元）。

家居服系列包含長袖上衣和長褲，一樣是毛絨絨材質，冬天穿起來超保暖，一樣有恐龍、炸蝦、白熊三款，粉嫩配色加上「角落小夥伴」圖案，完全融化粉絲們的心，衣服尺寸最大到160cm，大人也能塞得下。

▲角落小夥伴家居服。（圖／翻攝自uniqlo.com/jp）

▲角落小夥伴家居服。（圖／翻攝自uniqlo.com/jp）

▲角落小夥伴家居服。（圖／翻攝自uniqlo.com/jp）

▲家居服售價1,990日圓不含稅（約台幣545元）。

購買這系列任一產品居然還能得到獨家款「角落小夥伴」娃娃，它們戴眼罩的樣子也太Q，斗篷毯和家居服都買還會加贈粉圓娃娃，這系列2020年12月18日會在日本開賣。

▲角落小夥伴家居服。（圖／翻攝自uniqlo.com/jp）

▲角落小夥伴家居服。（圖／翻攝自uniqlo.com/jp）

冬天真的很需要保暖的家居服，除了UNIQLO，日本的Belle Maison則是推出迪士尼角色造型的「毛絨絨連帽外套」，毛毛材質舒服好摸，有奇奇蒂蒂、小熊維尼和米妮三種款式，帽子上有立體動物耳朵和米妮蝴蝶結，奇奇蒂蒂款背面還有松鼠尾巴，實在是太可愛啦！這款外套售價4,990日圓（約台幣1,368元）。

▲迪士尼毛毛外套。（圖／翻攝自bellemaison.jp/）

▲迪士尼毛毛外套。（圖／翻攝自bellemaison.jp/）

▲迪士尼毛毛外套。（圖／翻攝自bellemaison.jp/）

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關鍵字：

UNIQLO, 角落小夥伴, 家居服, 毯子
fashion.net

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