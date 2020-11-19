Longchamp、CELINE 12月起進駐華泰名品城　最低2折起獨家開賣

▲華泰名品城三期加起來為6.6萬坪，是全台最大OUTLET。（圖／華泰名品城提供，以下同）

記者蔡惠如／桃園報導

疫情過後的下半年，百貨零售周年慶傳來銷售佳績，主打美式OUTLET的華泰名品城，也迎來比去年同期40％至60％的高成長，繼眾多精品獨家進駐之後，將從12月起陸續開幕法國Longchamp、CELINE在台獨家的OUTLET門店，照之前所公布「商品2折起」的規格，大家可以準備開始計畫看貨了！

繼GUCCI將唯一OUTLET門店移至華泰名品城開幕後，陸續便有一、二線精品持續進駐，去年5月BURBERRY開幕還吸引民眾在店門口大排長龍，之後PRADA、BALENCIAGA（巴黎世家）也陸續加入，華泰名品城今（11／19）再表示，法國國民包品牌Longchamp的全台唯一OUTLET店，也將在12月耶誕節前開幕，許多貴婦喜愛的CELINE，則會在明年1月跟大家見面。

▲華泰名品城BURBERRY開幕時店外長龍。（圖／記者蔡惠如攝）

今年因疫情關係，出國民眾大減，消費者留在台灣買貨，讓百貨周年慶精品大成長30%，即便在華泰名品城的OUTLET店，也有25%的成長，園內包括BURBERRY、BALENCIAGA、BOTTEGA VENETA、PRADA、TOD’S都「店面升級」，搬遷至更大的門店，據悉在明年3月左右，會再開一間「一線精品」的獨家OUTLET店。

華泰名品城之前曾表示，其進駐品牌為符合OUTLET定義，店內需具有最低2折起的產品。之前品牌精品進駐也相當「夠誠意」，包括部分熱門系列商品，都出現過與專賣店2萬元至3萬元的價差，預計Longchamp、CELINE開幕後也會有些「帶路貨」吸引民眾出手。

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