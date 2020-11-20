fb ig video ETtoday search mobile

不只理財有道！邱沁宜祭出秘密武器　讓鏡頭停在最美的那一刻

>

▲主播邱沁宜表示，維持自己凍齡的外在容貌，是她對工作的尊重。（影／ETtoday拍攝）

消費中心／綜合報導

主播這個職業一向予人富有極佳專業度及具備良好外在風采的形象，東森新聞雲的財經主播邱沁宜擁有十幾年的財經播報經歷，歲月在她身上似乎只得到見識的積累，臉上的光彩讓人猜不出她的真實年齡。本次ETtoday記者至攝影棚探邱沁宜的班，讓主播告訴大家，忙碌的生活中如何還能讓肌膚在上鏡時依舊充滿彈性與光澤。

總是在節目上侃侃而談理財之道的邱沁宜，為了能以更專業有效的方式提供大家理財建議，在已具有高人一等的理財知識之時，更到台大研讀EMBA財金所、至北大修習EMBA商學所，對於民眾寄予的期待謹慎看待。對於工作全力以赴的她，除了專業知識的涵養，也非常在意自己在上鏡時的形象，邱沁宜表示，做好肌膚管理維持自己凍齡的外在容貌，是她對工作的尊重。

▲▼邱沁宜,財經主播,凍齡,保養,AVON,晚霜。（圖／擷取自影片）

▲邱沁宜擁有十幾年的財經播報經歷，歲月在她身上似乎只得到見識的積累，臉上的光彩讓人猜不出她的真實年齡。（圖／擷取自影片，以下同）

常態性的運動讓她看起來比許多年輕女孩都還動人，採訪當天，看過無數模特兒的工作人員甚至放下手邊的機器讚嘆「她好美喔」。雖然積極地保持運動習慣，但是攝影棚裡的刺眼的強光和乾冷的冷氣對於皮膚的傷害是無情的，每日忙碌趕通告的她，在鏡頭前卻依然維持亮澤緊緻的膚況。邱沁宜表示在保養這一塊「簡單」「有效」是她最在意的重點，並不吝分享最近使用的秘密武器AVON奇肌之鑰極致賦活晚霜。

▲▼邱沁宜,財經主播,凍齡,保養,AVON,晚霜。（圖／擷取自影片）

▲在保養這一塊「簡單」、「有效」是她最在意的重點。

注重外表的熟齡女性一路走來也大多嘗試過市面上眾多產品，繁複的保養技法及瓶瓶罐罐常常抵擋不上年齡、壓力、環境因素帶來的老化問題，彷彿一不留神，臉上迷人的風韻就會隨著歲月流逝。波蘭生產製造的AVON奇肌之鑰極致賦活晚霜，專為熟齡肌膚而生。品牌表示內含兩大重點成分，全球獨家專利科技成分波提諾(PROTINOL™)，能夠維持肌膚彈性，協同具有極佳保濕作用的根皮素，能夠緊實肌膚、深撫皺紋、有效勻亮膚色、提升肌膚光澤。許多受試者使用2天*就明顯感受到膚況的提升。

*資料來源: 雅芳美國研究發展中心。實際效果因人而異。
109位受試者進行評估。93%試用者感覺肌膚緊實柔嫩。86%試用者感覺膚質改善，肌膚感覺更亮。

邱沁宜表示使用AVON奇肌之鑰極致賦活晚霜，為她勞累的皮膚恢復生氣，讓她在鏡頭上也更加光彩充滿精神，最後更不忘強調，認真愛自己保養自己的女人就會一直美麗，這罐秘密武器，就是她美麗的好幫手。

▲▼邱沁宜,財經主播,凍齡,保養,AVON,晚霜。（圖／擷取自影片）

▲許多受試者使用2天*就明顯感受到膚況的提升。

看完了邱沁宜的介紹後，無論是哪個年齡，只要針對自己的膚質給予適當的保養，持續幫做好必要的膚質管理，年齡累積的就只會是見識，肌齡可以HOLD在自己的手上。

AVON奇肌之鑰極致賦活晚霜: https://reurl.cc/k0k0vK

關鍵字：

邱沁宜, 財經主播, 凍齡, 保養, AVON, 晚霜
fashion.net

熱門文章

VALENTINO「寵物訂製包」超萌！插畫家神還原毛小孩

VALENTINO「寵物訂製包」超萌！插畫家神還原毛小孩

《艾蜜莉在巴黎》15大愛情與人生金句

《艾蜜莉在巴黎》15大愛情與人生金句

GUCCI讓「搬東西的工作人員」入鏡拍廣告

GUCCI讓「搬東西的工作人員」入鏡拍廣告

星巴克秋季熱銷飲料TOP5　必喝16年歷史的傳奇那提

星巴克秋季熱銷飲料TOP5　必喝16年歷史的傳奇那提

G-SHOCK「電路板錶」多附1錶圈、2錶帶　CP值激升

G-SHOCK「電路板錶」多附1錶圈、2錶帶　CP值激升

IKEA限量系列讓「名畫」變了樣超有趣

IKEA限量系列讓「名畫」變了樣超有趣

好想要卡地亞鑰匙圈！紅衣門僮捧鑽石超Q

好想要卡地亞鑰匙圈！紅衣門僮捧鑽石超Q

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

全球最熱Telfar購物包還不認識？幾乎全年「完售」買到太幸運

全球最熱Telfar購物包還不認識？幾乎全年「完售」買到太幸運

轉動「1716萬元的萬花筒」會看到什麼？

轉動「1716萬元的萬花筒」會看到什麼？

ET Fashion

推薦閱讀

出道30年陶晶瑩曝「不被看好」　萌生退意離開演藝圈

出道30年陶晶瑩曝「不被看好」　萌生退意離開演藝圈

宋慧喬、金素妍出道20年只有更美！韓女星超狂凍齡保養術公開

宋慧喬、金素妍出道20年只有更美！韓女星超狂凍齡保養術公開

進信義區免20分鐘！「冠德微山丘」滿足老小需求　一樓享大庭院、頂樓坐擁觀星平台

進信義區免20分鐘！「冠德微山丘」滿足老小需求　一樓享大庭院、頂樓坐擁觀星平台

傳奇相會！盛竹如vs絕版傳奇酒掀討論　復刻酒標超吸睛 年菜預購開跑！台酒「澎湃團圓餐」搶先預購　幫料理苦手傳一桌年味好菜 破布成金！勞力士雄才偉略大獎得主打造永續時尚　翻轉在地工匠的貧困人生 復刻古早味！王品第一台菜品牌「丰禾台式小館」主打2人就可輕鬆吃辦桌菜 打造新一代動物網紅！「幼幼班薩摩耶」超好動　用Xperia 1 II輕鬆抓住呆萌瞬間 星巴克雲林北港門市太美！　尖型建築吸眼球　推5天「第二杯半價」 小禎公開「夢幻瘦身菜單」　傳授減脂飲食3秘訣

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面