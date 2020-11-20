不只理財有道！邱沁宜祭出秘密武器　讓鏡頭停在最美的那一刻

▲主播邱沁宜表示，維持自己凍齡的外在容貌，是她對工作的尊重。（影／ETtoday拍攝）

消費中心／綜合報導

主播這個職業一向予人富有極佳專業度及具備良好外在風采的形象，東森新聞雲的財經主播邱沁宜擁有十幾年的財經播報經歷，歲月在她身上似乎只得到見識的積累，臉上的光彩讓人猜不出她的真實年齡。本次ETtoday記者至攝影棚探邱沁宜的班，讓主播告訴大家，忙碌的生活中如何還能讓肌膚在上鏡時依舊充滿彈性與光澤。

總是在節目上侃侃而談理財之道的邱沁宜，為了能以更專業有效的方式提供大家理財建議，在已具有高人一等的理財知識之時，更到台大研讀EMBA財金所、至北大修習EMBA商學所，對於民眾寄予的期待謹慎看待。對於工作全力以赴的她，除了專業知識的涵養，也非常在意自己在上鏡時的形象，邱沁宜表示，做好肌膚管理維持自己凍齡的外在容貌，是她對工作的尊重。

▲邱沁宜擁有十幾年的財經播報經歷，歲月在她身上似乎只得到見識的積累，臉上的光彩讓人猜不出她的真實年齡。（圖／擷取自影片，以下同）

常態性的運動讓她看起來比許多年輕女孩都還動人，採訪當天，看過無數模特兒的工作人員甚至放下手邊的機器讚嘆「她好美喔」。雖然積極地保持運動習慣，但是攝影棚裡的刺眼的強光和乾冷的冷氣對於皮膚的傷害是無情的，每日忙碌趕通告的她，在鏡頭前卻依然維持亮澤緊緻的膚況。邱沁宜表示在保養這一塊「簡單」「有效」是她最在意的重點，並不吝分享最近使用的秘密武器AVON奇肌之鑰極致賦活晚霜。

▲在保養這一塊「簡單」、「有效」是她最在意的重點。

注重外表的熟齡女性一路走來也大多嘗試過市面上眾多產品，繁複的保養技法及瓶瓶罐罐常常抵擋不上年齡、壓力、環境因素帶來的老化問題，彷彿一不留神，臉上迷人的風韻就會隨著歲月流逝。波蘭生產製造的AVON奇肌之鑰極致賦活晚霜，專為熟齡肌膚而生。品牌表示內含兩大重點成分，全球獨家專利科技成分波提諾(PROTINOL™)，能夠維持肌膚彈性，協同具有極佳保濕作用的根皮素，能夠緊實肌膚、深撫皺紋、有效勻亮膚色、提升肌膚光澤。許多受試者使用2天*就明顯感受到膚況的提升。

*資料來源: 雅芳美國研究發展中心。實際效果因人而異。

109位受試者進行評估。93%試用者感覺肌膚緊實柔嫩。86%試用者感覺膚質改善，肌膚感覺更亮。

邱沁宜表示使用AVON奇肌之鑰極致賦活晚霜，為她勞累的皮膚恢復生氣，讓她在鏡頭上也更加光彩充滿精神，最後更不忘強調，認真愛自己保養自己的女人就會一直美麗，這罐秘密武器，就是她美麗的好幫手。

▲許多受試者使用2天*就明顯感受到膚況的提升。

看完了邱沁宜的介紹後，無論是哪個年齡，只要針對自己的膚質給予適當的保養，持續幫做好必要的膚質管理，年齡累積的就只會是見識，肌齡可以HOLD在自己的手上。

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