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國外搶翻的ZARA聖誕倒數月曆台灣也要賣了！首次出現「黑魂」包裝帥爆

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▲ ZARA聖誕倒數禮盒。（圖／品牌提供）

▲ZARA聖誕倒數月曆將在11月底正式販售。（圖／品牌提供，以下同）

記者王則絲／台北報導

12月腳步將至，女孩們已經想好要買哪組聖誕禮盒了嗎？對於香氛控來說，當然是優先入手香氛的聖誕禮盒，不過在一眾萬元以上的頂級禮盒相繼推出後，是否令人覺得遙不可及？別灰心，ZARA今年推出的「香氛聖誕倒數月曆」小資女努力一下也能負擔得起！若是不想一次買到這麼多，ZARA也特別推出了小型聖誕限定禮盒可做挑選，其中精選中性香調的男士禮盒更首次把包裝換成純黑色，帥氣度滿點。

▲ ZARA聖誕倒數禮盒。（圖／品牌提供）

ZARA EMOTIONS是與Jo Malone女士一同攜手打造的香氛系列，打著平價的名號與高級感香氣，受到民眾熱烈歡迎，蔚為近年香氛界奔出的一匹黑馬，從香水開始，依序推出不同尺寸包裝，接著運用同一套香調，接續帶來了蠟燭、乾洗手等單品。

今年ZARA推出的香氛聖誕倒數月曆以ZARA EMOTIONS系列招牌的純白簡約包裝為主，內部25樣驚喜將特選香味用不同形式呈現，其中囊括了8支15ml新尺寸迷你香水、8瓶迷你香氛蠟燭、8罐50ml乾洗手、沐浴乳及身體乳液，另外還特別加入一款全新的香味「JO’S RHUBARB」（紅西芹）。國外官網早已是SOLD OUT狀態，而台灣官網也確定了將在11底左右正式開賣，售價為NT＄4,990。

▲ ZARA聖誕倒數禮盒。（圖／品牌提供）

▲「ZARA EMOTIONS BEAUTY WARDROBE  聖誕倒數月曆 」內含25樣ZARA EMOTIONS系列香氛產品。

EMOTIONS HOLIDAY LIMITED SET  聖誕限定禮盒

如果覺得一個人難以負擔大型的聖誕倒數月曆，那麼ZARA這回另外準備的「EMOTIONS HOLIDAY LIMITED SET  聖誕限定禮盒 」就沒理由錯過，匯集EMOTIONS系列中最具人氣的五款香氣，包括VETIVER PAMPLEMOUSSE 香草根葡萄柚、WATERLILY TEADRESS 睡蓮茶歇裙、AMALFI SUNRAY阿瑪爾菲日光、EBONY WOOD 黑檀木、FLEUR D` ORANGER 橙花 ，化身結合香水、香膏、香氛的三款混搭禮盒，同時也相當適合當作交換禮物。

▲ ZARA聖誕倒數禮盒。（圖／品牌提供）

▲CANDLE SET  40ML香水 + 70G香氛兩罐　NT＄1,990。 ZARA.com官網獨家販售

▲ ZARA聖誕倒數禮盒。（圖／品牌提供）

▲PERFUME SET  90ML ＋15ML香水禮盒組，NT＄1,490。 ZARA.com官網與門市同步販售。

▲ ZARA聖誕倒數禮盒。（圖／品牌提供）

▲LAYERING SET  15ML香膏＋10ML香水兩瓶，NT＄990。ZARA.com官網獨家販售

EMOTIONS FOR MAN 男士禮盒

ZARA EMOTIONS系列的香氣其實都不太有性別之分，只要喜歡都可以噴，不過今年聖誕節ZARA特別精選五款熱賣的中性香氣，並首次換上「黑魂」瓶身，整個風格突然大轉變，從乾淨氣質轉化為冷酷帥氣，作為送禮最不容易出錯。精選香氣包括VETIVER PAMPLEMOUSSE 香草根葡萄柚、AMALFI SUNRAY阿瑪爾菲日光、EBONY WOOD 黑檀木、FLEUR D` ORANGER 橙花、FLEUR DE PATCHOULI 廣藿香。
 

▲ ZARA聖誕倒數禮盒。（圖／品牌提供）

▲ ZARA聖誕倒數禮盒。（圖／品牌提供）

▲ ZARA聖誕倒數禮盒。（圖／品牌提供）

▲90ML+ 15ML禮盒組，NT＄1,490元（聖誕限定款）、90ML香水，NT＄1,290、 200G香氛蠟燭，NT＄790。ZARA.com官網與門市預計11月底販售。

手頭有預算的女孩們，當然就可以把眼光放到香氛控們心中最夢幻的聖誕倒數月曆上，像是Diptyque、Jo Malone都會是許多人的首選。

▲diptyque 聖誕倒數月曆，NT$17,500。

►夢幻級聖誕香氛來了！潘海利根倒數日曆只有20組　MFK最夯8款香氣一次有

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關鍵字：

ZARA, Jo Malone, 香水, 香氛, 蠟燭, 聖誕倒數月曆, 聖誕禮盒
fashion.net

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