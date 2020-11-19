星巴克雲林北港門市太美！　尖型建築吸眼球　推5天「第二杯半價」

▲星巴克北港特色門市11／20開幕，尖型建築很吸睛。（圖／星巴克提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

星巴克特色門店又多一間！位於雲林縣北港鎮首間「北港門市」將於11／20開幕，從建築就結合在地風情，以雙手合十的意象貫穿整體，搭配木製格柵天花板，怎麼拍都很好看！為慶祝開幕還推出一連5天門市打卡第二杯半價優惠活動，加上獨家開賣充滿台味的「花生巧克力杏仁捲」，怎麼能不找時間去瞧一瞧！

▲帶有廟宇意象的內部裝潢。

「北港門市」為雲林縣北港鎮首間星巴克門市，坐落於進出北港的主要幹道「華南路」上，同時也是台19省道，向本地客與外地參觀客招手，為呼應北港朝天宮宗教重鎮意涵，整體建築也以雙手合十的意象為設計概念，從外觀延伸至室內的壁面，加上造型格柵天花，連室內整體色調，都運用類似寺廟的古樸紅棕色，以呈現虔誠莊重、蘊含歷史的在地情調。

▲邀請北港當地的葉成豐老師合作，運用紙雕工藝手法，表現出星巴克的咖啡生長過程。

此外，北港門市也是雲林縣當地首間導入「氮氣系列」飲品與「現烤糕點」的門市，提供經典熱銷的氮氣抹茶那堤、氮氣芙蓉花果茶、氮氣馥列白與氮氣焦糖瑪奇朵4款飲品，以及法國直送的現烤糕點與餅乾。開幕日門市首賣由台灣花生醬製成的「花生巧克力杏仁捲」限定甜點；另也推出「北港專屬」馬克杯及隨行卡。

▲首賣特色點心以及在地專屬馬克杯與隨行卡。

業者表示，針對北港門市開幕，11／20至11／25於門市打卡「Meet Me @ Starbucks-北港」完成上傳FB或IG，可享點購兩杯相同口味、容量皆一致的氮氣系列飲品，第二杯半價優惠；11／20起至12／3期間，單筆消費滿1,500元可獲限量門市限定提袋贈品。

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