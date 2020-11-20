GA聖誕倒數月曆超豪華！6大正貨＋3款台灣未引進香氛　鐵粉直呼太狂

▲Giorgio Armani聖誕倒數月曆今年再度登場，價格不變但內容物更豪華。（圖／記者張毓容攝）



記者張毓容／台北報導

會讓美妝控瘋狂的聖誕倒數月曆（Advent Calendar）還沒停，又一個夢幻逸品來了！去年首次引進台灣的Giorgior Armani「亞曼尼聖誕倒數月曆」今年再度現身，價格不變但豪華程度再升級，24格中竟有絲絨唇萃、眼彩凝霜等多達6款正貨，還有包含明年才會上市的「My Way女性淡香精」等3款台灣沒有的香氛瓶，驚喜程度破表。官方線上旗艦店將於11/20搶先開賣，千萬別錯過。

▲Giorgio Armani 2020亞曼尼倒數月曆，NT$11,500。（圖／品牌提供）



讓眾多GA粉絲引頸期盼的聖誕倒數月曆繼去年首次引進後，今年換上全新包裝再度登場。2020倒數月曆同樣以亞曼尼經典代表色：紅色與金色作為主要色調，外盒燙印上大大的金色「ARMANI」字樣，直接帶出滿滿奢華感，而月曆內容物豪華程度更是翻倍，堪稱最值得收藏的聖誕倒數月曆。

▲今年正貨多達6款，包含超熱賣的絲絨唇萃#405番茄色。（圖／記者張毓容攝）



去年亞曼尼倒數月曆中納入了2款正貨，今年直接翻了3倍來到6款，更收錄超多經典商品和人氣彩妝。6大正貨包含了2款「奢華絲絨訂製純粹」的韓國熱賣番茄色#405緋紅禮帽和溫柔小姊姊必備#102拿鐵玫瑰，以及設計師綻色眼彩露、決戰時尚恆燦眼彩凝霜、決戰時尚釉黑睫毛膏、決戰時尚精準眼線液。

此外，彩妝還有精心挑選的3款經典唇彩「奢華絲絨訂製唇萃」、「奢華訂製柔霧唇膏」和「奢華訂製琉光唇萃」共5色精巧版。

▲8款香氛中有3款台灣未引進，其中更有明年才要上市的My Way女性淡香精。（圖／記者張毓容攝）



這次香氛也是一大重點，其中收錄了GA最具代表性的「Sì 系列女性淡香精」和「男性淡香水」等8款人氣香氛精巧版，尤其是明年才會引進台灣上市的「My Way女性淡香精」，拿到今年倒數月曆就能搶先擁有！除了彩妝香氛外，還有頂級保養黑曜岩系列的全能眼霜、眼部卸妝水精巧版及亞曼尼特製精巧隨身鏡。

2020亞曼尼倒數月曆將於11/20於GA官方線上旗艦店搶先開賣，全台專櫃12/1正式上市。

▲Dior 2020聖誕倒數日曆在官網搶先開賣。（圖／記者張毓容攝）

而今年奢華等級聖誕倒數日曆除了GA之外，Dior、YSL等精品美妝排也沒有錯過！Dior迪奧2020限定倒數日曆，以黑金配色加上亮粉燙印出奇幻夜景，精緻奢華到猶如藝術裝飾品。滿滿24格中不僅有#999唇膏、俏唇蜜、小奶瓶粉底、Miss Dior、J'adore等經典彩妝香氛明星商品，更打包頂級保養「花蜜系列」凝露、精露和乳霜，一盒就能擁有現在最熱賣品項。全台限量350組，11月起只在限定櫃點販售，快把握機會搶起來。

▲Dior 2020歡慶聖誕倒數日曆，NT$13,000。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）



揮別去年的浪漫白雪飄飄雪景，今年Dior找來法國著名插畫家Safia Ouares打造2020聖誕倒數日曆，融入夜景的窗格中滿載了24款驚喜小禮。位於正中央的Dior夢工坊窗格中藏著一顆小巧精緻的「聖誕雪花球」，四周圍繞著2種質地的#999藍星唇膏、俏唇蜜#001嬰兒粉、3款人氣睫毛膏等mini版熱賣彩妝，還有Miss Dior、J'adore、Dior Homme、曠野之心等人氣男女香氛（10ml），最讓鐵粉興奮的是，Dior最頂級保養系列「花蜜再生」也被打包收錄其中，不僅有玫瑰凝露、花蜜乳霜，連9月剛升級的玫瑰精露都有，從保養、彩妝到香氛全都一網打盡。

►更詳細開箱、影片請看：Dior聖誕倒數日曆開搶！頂級花蜜3件組、999唇膏、Miss Dior全到齊

▲YSL 性感豹動聖誕倒數日曆，NT$12,500。（圖／品牌提供）

而每次推出都被搶翻秒殺的YSL聖誕倒數日曆，今年換上超吸睛的紅黑色豹紋禮盒，更首度鑲嵌上立體的經典YSL CASSANDRE LOGO，將品牌最熱賣的保養、彩妝到香氛等經典產品全都打包，其中更包含3大人氣正貨，將於12月1日正式上市，目前已先開放預購，想收藏的美妝控們快把握！

▲內含有8款人氣唇彩色號和KABUKI刷等3大正貨。

共24格的日曆小抽屜中，集結了YSL 8款經典熱銷唇彩人氣色號MINI版，慾望巴黎淡香精、自由不羈淡香精等4款經典香氛體驗瓶，還有睫毛膏、防水眼線筆、卸妝液、妝前乳、精華液等明星商品。

其中更包含了超模聚焦明采筆、時尚配件漆皮指甲油和人氣超高的訂製KABUKI刷等3大正貨，每次拉開倒數抽屜，都有著滿滿驚喜感，絕對是值得收藏、最有面子的聖誕禮物，正已搶先開放預購，要搶要快！

►YSL倒數日曆詳細介紹：YSL聖誕倒數日曆現可搶先預購！內含超夯KABUKI刷3正貨太生火



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