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DIOR粉漾潤唇膏激殺750元！搽出柔嫩嬰兒唇　竟有人一年用完10條

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▲Dior,迪奧,彩妝,癮誘粉漾潤唇膏,唇膏,Her,Her和她。（圖／IG）

▲超火紅的DIOR癮誘粉漾潤唇膏。（圖／becosmetic_s IG、dedana_shop IG）

記者李薇／台北報導

護唇膏是很多人包包裡的必備隨身物，而提到好用的護唇膏，絕對不能忽略DIOR癮誘粉漾潤唇膏，滋潤度夠，又有淡淡的顏色，幾乎找不到負評，有粉絲瘋狂到一年用光10條，連南韓女團BLACKPINK成員Jisoo都是它的愛用者，足見受歡迎的程度，原價1,200元，購物網站「Her和她」祭出750元的超瘋狂特價，無論用過、沒用過，都必需買啊！

買東西前先爬文是必要的，DIOR癮誘粉漾潤唇膏在網路上幾乎是一面倒的好評，許多網友大讚好用，「我用完N條」、「應該沒有能超越DIOR這支了吧」、「用來用去，還是最愛DIOR這支」、「我都是用DIOR，已經用了10幾支」，根本穩坐專櫃潤色護唇膏的最受歡迎寶座。

▲Her DIOR潤唇膏。（圖／Pingppp）

▲DIOR迪奧癮誘粉漾潤唇膏#001，3.5g，原價1,200元、特價750元。點我購買。

▲BLACKPINK,JISOO,dior,潤唇膏,Her和她。（圖／sooyaaa__ IG）

▲BLACKPINK成員JISOO最愛的單品。（圖／sooyaaa__ IG）

不只是網路評價NO.1，BLACKPINK成員Jisoo日前在個人IG上，PO出自己愛用的護唇膏，仔細一看正是這支DIOR癮誘粉漾潤唇膏，多種顏色不僅可以修護潤澤，還能有淡淡的色澤，自然的妝感讓氣色更好，當然讓人愛不釋手。

癮誘粉漾潤唇膏透過「水漾潤色科技」，塗抹後能展現水潤淡雅色澤，並含有芒果油，能夠讓雙唇不乾燥，24小時長效保濕滋潤，搽了不用再上口紅，一支搞定相當方便，尤其秋冬更需要。

▲Her Dior護唇膏。（圖／翻攝Jisoo IG、東森購物）

▲DIOR迪奧癮誘粉漾潤唇膏#001，3.5g，原價1,200元、特價750元。點我購買。

「Her和她」推出DIOR癮誘粉漾潤唇膏#001，3.5g、原價1200元、特價750元，超殺的6.2折優惠，絕對是罕見的低價，一次多囤幾支非常划算，趕緊出手。

關鍵字：

Dior, 潤唇膏, 護唇膏, 唇彩, 彩妝, Jisoo, BLACKPINK, DIOR粉漾潤唇膏
fashion.net

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