fb ig video ETtoday search mobile

劉真摯友大秀突熄燈！「謝謝我心中最美的天使」7行字幕全場鼻酸

>

▲▼劉真 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲劉真生前摯友兼華裔設計師Daniel Wong今晚舉辦大秀，謝幕前特別熄燈悼念劉真，令全場鼻酸。（圖／記者鮑璿安攝、翻攝自Daniel WongFB）

記者鮑璿安 ／台北報導

國標舞女王劉真離世8個月，各界仍是難忘她美麗身影，劉真生前摯友兼華裔設計師Daniel Wong 於今（19日）晚間舉辦狂野夜想大秀，稍早大秀謝幕前，場內燈光突然熄滅，由設計師Daniel Wong親口道出對於劉真的思念：「這一次我依然和往常一樣在大秀前寄出了邀請函，謝謝我心中最美的天使劉真。」短短7行字幕令全場鼻酸。

▲▼劉真（圖／記者黃克翔攝）

▲Daniel Wong、劉真。（圖／品牌提供）

▲劉真與華裔設計師Daniel Wong結下深厚友誼，每次辦秀總會現身相挺。（圖／品牌提供、記者黃克翔攝）

劉真與華裔設計師Daniel Wong結下深厚友誼，過去只要設計師Daniel Wong辦秀，劉真都會親自到場力挺，回憶起2018年劉真以溫婉的A-Line洋裝現身，一頭披肩長髮襯托她溫柔氣質；2019年劉真更化身模特兒走上伸展台，身穿狂野印花長裙為好友Daniel Wong大秀助陣，粉絲至今都難忘她美麗身影。

▲劉真 。（圖／記者鮑璿安攝、讀者提供）

▲劉真 。（圖／記者鮑璿安攝、讀者提供）

▲稍早大秀謝幕前，場內燈光突然熄滅，設計師Daniel Wong以沉重的口吻道出對劉真的思念 。（圖／記者鮑璿安攝、讀者提供）

轉眼間，劉真逝世滿8個月，品牌於今（19日）晚間舉辦狂野夜想大秀，按照往年慣例寄出邀請函給劉真，而稍早大秀謝幕前，場內燈光突然熄滅，隨著大銀幕播放的字幕，設計師Daniel Wong以沉重的口吻道出對劉真的思念：「我心中最美的天使，劉真老師謝謝，謝謝她從我品牌初默默無名就一路支持，這一次我依然和往常一樣在大秀前寄出了邀請函，我知道這是一封永遠寄不出的訊息，但是我希望她收得到。」

關鍵字：

Daniel Wong, 劉真, 狂野夜想, 華裔設計師
fashion.net

熱門文章

VALENTINO「寵物訂製包」超萌！插畫家神還原毛小孩

VALENTINO「寵物訂製包」超萌！插畫家神還原毛小孩

《艾蜜莉在巴黎》15大愛情與人生金句

《艾蜜莉在巴黎》15大愛情與人生金句

GUCCI讓「搬東西的工作人員」入鏡拍廣告

GUCCI讓「搬東西的工作人員」入鏡拍廣告

星巴克秋季熱銷飲料TOP5　必喝16年歷史的傳奇那提

星巴克秋季熱銷飲料TOP5　必喝16年歷史的傳奇那提

G-SHOCK「電路板錶」多附1錶圈、2錶帶　CP值激升

G-SHOCK「電路板錶」多附1錶圈、2錶帶　CP值激升

IKEA限量系列讓「名畫」變了樣超有趣

IKEA限量系列讓「名畫」變了樣超有趣

好想要卡地亞鑰匙圈！紅衣門僮捧鑽石超Q

好想要卡地亞鑰匙圈！紅衣門僮捧鑽石超Q

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

全球最熱Telfar購物包還不認識？幾乎全年「完售」買到太幸運

全球最熱Telfar購物包還不認識？幾乎全年「完售」買到太幸運

轉動「1716萬元的萬花筒」會看到什麼？

轉動「1716萬元的萬花筒」會看到什麼？

ET Fashion

推薦閱讀

肉肉惹人愛！交往微胖女友「5大好處」，竟能增加10倍幸福感

肉肉惹人愛！交往微胖女友「5大好處」，竟能增加10倍幸福感

老是睡不好？營養師曝4種幫助睡眠的食物　「這種」果汁竟有效

老是睡不好？營養師曝4種幫助睡眠的食物　「這種」果汁竟有效

Jennie、譚松韻都是「圓長臉」！選對髮型更顯瘦　用瀏海、捲度減齡

Jennie、譚松韻都是「圓長臉」！選對髮型更顯瘦　用瀏海、捲度減齡

讓人翻白眼「超難搞」星座Top 3 ！　處女才第三、雙子變臉最快 蜈蚣族手刀搶！防塵5層鞋架1200元→369元　半透明設計太聰明 潤娥穿徐睿知同牌戰袍小露酥胸　回顧長髮依然動人 想剪短髮快看6款大勢範本！依臉型挑選捲度　顯嫩又能修出V線條 朴敏英纖腰翹臀迷死人　火辣曲線這樣練 坤達領先世界擁天梭新錶　憶小鬼：我幫你戴，你也是全球第一個 71歲王薇薇親自穿上婚紗擺拍！「超狂體態」逆天長腿媲美少女

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面