劉真摯友大秀突熄燈！「謝謝我心中最美的天使」7行字幕全場鼻酸

▲劉真生前摯友兼華裔設計師Daniel Wong今晚舉辦大秀，謝幕前特別熄燈悼念劉真，令全場鼻酸。（圖／記者鮑璿安攝、翻攝自Daniel WongFB）

記者鮑璿安 ／台北報導

國標舞女王劉真離世8個月，各界仍是難忘她美麗身影，劉真生前摯友兼華裔設計師Daniel Wong 於今（19日）晚間舉辦狂野夜想大秀，稍早大秀謝幕前，場內燈光突然熄滅，由設計師Daniel Wong親口道出對於劉真的思念：「這一次我依然和往常一樣在大秀前寄出了邀請函，謝謝我心中最美的天使劉真。」短短7行字幕令全場鼻酸。

▲劉真與華裔設計師Daniel Wong結下深厚友誼，每次辦秀總會現身相挺。（圖／品牌提供、記者黃克翔攝）

劉真與華裔設計師Daniel Wong結下深厚友誼，過去只要設計師Daniel Wong辦秀，劉真都會親自到場力挺，回憶起2018年劉真以溫婉的A-Line洋裝現身，一頭披肩長髮襯托她溫柔氣質；2019年劉真更化身模特兒走上伸展台，身穿狂野印花長裙為好友Daniel Wong大秀助陣，粉絲至今都難忘她美麗身影。

▲稍早大秀謝幕前，場內燈光突然熄滅，設計師Daniel Wong以沉重的口吻道出對劉真的思念 。（圖／記者鮑璿安攝、讀者提供）

轉眼間，劉真逝世滿8個月，品牌於今（19日）晚間舉辦狂野夜想大秀，按照往年慣例寄出邀請函給劉真，而稍早大秀謝幕前，場內燈光突然熄滅，隨著大銀幕播放的字幕，設計師Daniel Wong以沉重的口吻道出對劉真的思念：「我心中最美的天使，劉真老師謝謝，謝謝她從我品牌初默默無名就一路支持，這一次我依然和往常一樣在大秀前寄出了邀請函，我知道這是一封永遠寄不出的訊息，但是我希望她收得到。」