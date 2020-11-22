fb ig video ETtoday search mobile

穿上立刻減5公斤的「顯瘦褲」來了！280元超低價　瞬間提臀、修長腿

>

記者李薇／台北報導

秋冬到來，必需收起短褲、換上長褲，但是有些褲型穿起來很臃腫，版型、材質都很最重要，才能達到修飾身材的目的。購物網站「Her和她」推出MIT顯瘦超彈力修身長褲，磅數扎實的布料，能完美包腹翹臀、展現纖細雙腿，穿上後看起來立刻瘦了5公斤，怎麼搭配都好看，秋冬再也不想換穿別款長褲了。

▲長褲,顯瘦,穿搭,GF快時尚,。（圖／Her）

▲GF快時尚名模最愛MIT顯瘦超彈力修身長褲，原價990元、特價280元。點我購買。

「Her和她」推出的「MIT顯瘦超彈力修身長褲」，尺寸從M到3XL都有，彈性良好的面料能夠貼合身體線條，但不用擔心「曲線畢露」，因為布料極具支撐力，能修飾身型、藏起下半身的贅肉，讓雙腿看起來筆直修長，莫代爾纖維具高透氣度，穿久不會覺得悶濕不舒服，相當舒適自在。

 ▲長褲,顯瘦,穿搭,GF快時尚,。（圖／Her）

▲能提臀並修飾下半身。

 ▲長褲,顯瘦,穿搭,GF快時尚,。（圖／Her）

▲卡其色實穿好搭配。

「MIT顯瘦超彈力修身長褲」版型與車工都相當優良，而且除了基本的黑、深藍、卡其，也有搶眼的酒紅、帥氣的軍綠，一共5種顏色可選擇，能依照不同場合，搭配出合適的造型，具有提臀效果、讓下半身看起來更修長，就算是肉肉腿也不怕，穿上立刻減5公斤，變身名模。

▲長褲,顯瘦,穿搭,GF快時尚,。（圖／Her） 

▲GF快時尚名模最愛MIT顯瘦超彈力修身長褲，原價990元、特價280元。點我購買。

「Her和她」GF快時尚名模最愛MIT顯瘦超彈力修身長褲，有5種顏色、從M號到3XL通通都有，不管是小尺碼或是大尺碼的女孩，都可以挑到適合自己的褲型，原價990元、特價只要280元，快趁著特價期間入手。

關鍵字：

長褲, 顯瘦, 穿搭, GF快時尚, Her, Her和她
fashion.net

熱門文章

VALENTINO「寵物訂製包」超萌！插畫家神還原毛小孩

VALENTINO「寵物訂製包」超萌！插畫家神還原毛小孩

《艾蜜莉在巴黎》15大愛情與人生金句

《艾蜜莉在巴黎》15大愛情與人生金句

GUCCI讓「搬東西的工作人員」入鏡拍廣告

GUCCI讓「搬東西的工作人員」入鏡拍廣告

星巴克秋季熱銷飲料TOP5　必喝16年歷史的傳奇那提

星巴克秋季熱銷飲料TOP5　必喝16年歷史的傳奇那提

G-SHOCK「電路板錶」多附1錶圈、2錶帶　CP值激升

G-SHOCK「電路板錶」多附1錶圈、2錶帶　CP值激升

IKEA限量系列讓「名畫」變了樣超有趣

IKEA限量系列讓「名畫」變了樣超有趣

好想要卡地亞鑰匙圈！紅衣門僮捧鑽石超Q

好想要卡地亞鑰匙圈！紅衣門僮捧鑽石超Q

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

全球最熱Telfar購物包還不認識？幾乎全年「完售」買到太幸運

全球最熱Telfar購物包還不認識？幾乎全年「完售」買到太幸運

轉動「1716萬元的萬花筒」會看到什麼？

轉動「1716萬元的萬花筒」會看到什麼？

ET Fashion

推薦閱讀

子瑜新歌造型用「百元唇膏」　桃紅唇色有夠時髦

子瑜新歌造型用「百元唇膏」　桃紅唇色有夠時髦

MAMAMOO華莎超誇張「洗頭造型」上節目　網友竟然一面倒好評

MAMAMOO華莎超誇張「洗頭造型」上節目　網友竟然一面倒好評

必需收藏！Dior牛奶白色皮革氣墊粉餅　限量上市全身都能用

必需收藏！Dior牛奶白色皮革氣墊粉餅　限量上市全身都能用

日妞瘋狂囤貨的「無印良品」導入液　用光光之後還想再回購 品木宣言靈芝水驚爆低價674元！下殺4.6折　網狂讚：肌膚穩定神器 摩洛哥優油激殺半價788元！粉絲一用6年沒變心　頭髮不再毛躁分岔 金馬・時尚／法比歐奪網友票選最帥，勝《刻在》鮮肉CP！王淨無懸念得最美 金馬・紅毯／個人意見批：桂綸鎂穿白蚊帳、白靈紅裝像鹽酥雞炸籃 金馬・紅毯／「4美」白靈擠下桂綸鎂奪冠！全場黯淡…網狀龍袍無懸念大勝 UNIQLO「角落小夥伴」家居服萌度破表！連帽斗篷戴上秒變恐龍、炸蝦

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面