穿上立刻減5公斤的「顯瘦褲」來了！280元超低價　瞬間提臀、修長腿

記者李薇／台北報導

秋冬到來，必需收起短褲、換上長褲，但是有些褲型穿起來很臃腫，版型、材質都很最重要，才能達到修飾身材的目的。購物網站「Her和她」推出MIT顯瘦超彈力修身長褲，磅數扎實的布料，能完美包腹翹臀、展現纖細雙腿，穿上後看起來立刻瘦了5公斤，怎麼搭配都好看，秋冬再也不想換穿別款長褲了。

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「Her和她」推出的「MIT顯瘦超彈力修身長褲」，尺寸從M到3XL都有，彈性良好的面料能夠貼合身體線條，但不用擔心「曲線畢露」，因為布料極具支撐力，能修飾身型、藏起下半身的贅肉，讓雙腿看起來筆直修長，莫代爾纖維具高透氣度，穿久不會覺得悶濕不舒服，相當舒適自在。

▲能提臀並修飾下半身。

▲卡其色實穿好搭配。



「MIT顯瘦超彈力修身長褲」版型與車工都相當優良，而且除了基本的黑、深藍、卡其，也有搶眼的酒紅、帥氣的軍綠，一共5種顏色可選擇，能依照不同場合，搭配出合適的造型，具有提臀效果、讓下半身看起來更修長，就算是肉肉腿也不怕，穿上立刻減5公斤，變身名模。

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「Her和她」GF快時尚名模最愛MIT顯瘦超彈力修身長褲，有5種顏色、從M號到3XL通通都有，不管是小尺碼或是大尺碼的女孩，都可以挑到適合自己的褲型，原價990元、特價只要280元，快趁著特價期間入手。