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《鬼滅之刃》炭治郎、彌豆子拍立得　連收納包拉鍊都是花牌耳環

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 記者李薇／台北報導

日本富士相機在最近釋出了全新的拍立得單品，以《鬼滅之刃》為主題，設計出竈門炭治郎以及竈門彌豆子的版本，不但運用兩人身上的羽織、和服圖案作為設計，連周邊細節也都是兩人的經典穿搭與配色，讓人忍不住想要收藏啊！

▲富士,拍立得,炭治郎,彌豆子,鬼滅之刃,。（圖／YouTube）

▲富士拍立得的炭治郎BOX內裝。（圖／YouTube）

這次的拍立得總共推出兩種版本，一種是炭治郎造型，運用黑色的基底設計出鬼殺隊隊服的顏色，搭配上綠色格紋的羽織，相機背帶、收納包同樣也是採用這樣的配色，只是收納包在拉鍊上還特別使用了炭治郎花牌的耳環設計，真的是連細節都沒有放過。

▲富士,拍立得,炭治郎,彌豆子,鬼滅之刃,。（圖／YouTube）

▲彌豆子BOX組合裡面的單品。（圖／YouTube）

另一款版本當然就是彌豆子設計，清新可愛的粉紅色搭配上和服的花紋，相機背帶、收納包同樣也是採用這樣的配色，收納包拉鍊則是採用竹子的設計。另外，這次還特別推出了5款人物角色的拍立得收納套，竟然是以收納彌豆子的木箱作為外型，相當可愛有趣。

這系列的拍立得將在日本時間11月25日10:00開始接受預訂，12月10日正式販售，想要擁有的朋友可要趕快找尋適合的朋友代購，才能搶先拿到這款單品，但從整體設計來說，不管是彌豆子還是炭治郎款都很有收藏的價值，一定要買到。

關鍵字：

富士, 拍立得, 炭治郎, 彌豆子, 鬼滅之刃
fashion.net

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