減重輕鬆達標！「5個」超簡單方法，教你把胃瘦下來

▲想要減重成功，第一步就是要把胃變小。（圖／Unsplash，以下同）

編輯/ Lily

許多人暴飲暴食，胃都是被不健康的飲食習慣給養大的，想要積極瘦身，第一步就是要先把胃養小，恢復以往正常狀態，以下5個簡單方法跟著做，讓你瘦身超有感！

#吃飯七分飽

吃東西要懂得節制，切忌不要吃到十分飽，建議吃到七分飽就好，吃東西速度別太快，讓大腦有時間接收到訊息，就不怕吃過量，久而久之反而把胃撐大了。

▲魚類含有優秀蛋白質，是很好的減重食物。

#少量多餐

這是許多女星的減重方式，在不餓肚子的情況下，實行少量多餐策略，除了飲食精簡，挑選的食材也盡量為原型食物，讓你有飽足感，又不怕給身體太多負擔。

▲水要慢慢喝，不要一口氣灌完。

#改掉大口喝水習慣

即便是喝水也要小口小口，喝水慢慢喝，喝到感覺不渴了就好，切忌大口灌下去，就和飲食過量一樣，狂飲對身體百害無一益。

#吃飯不要狼吞虎嚥

日本女星石原里美就是用咀嚼法瘦身成功，他強迫自己每口都要咬到30下才能吞下去，放慢了用餐速度，較容易有飽足感。

▲謹記早餐吃到飽，晚餐吃得巧原則。

#早餐非常重要

這個方式就是傳說中的倒金字塔飲食，早餐要吃得好、吃得飽，將想吃的東西盡量放在早上，所謂的好是以高纖蔬菜、優良蛋白質為主，真要吃些垃圾食物，最好也在中午前吃完。

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