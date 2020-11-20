泰國必買手工皂、韓國超火小怪獸包！手創展千款小物讓人荷包失守

▲POP UP ASIA亞洲手創展於松山文創園區開展，超多可愛小物。（影 / 記者王蓁蓁攝）

記者王蓁蓁 / 台北報導

話題度超火，被譽為年底必逛的POP UP ASIA亞洲手創展於松山文創園區正式開展！集結了多達300個國內外生活風格品牌，包括韓妞們最愛的黏黏怪物研究所公仔、泰國旅遊必買的手工香皂Vorfur臥佛牌，以及文青們最愛的茄芷「阿嬤買菜袋」等，破千件療癒小物讓人荷包失守，現場也設有多區網美打卡點、專屬IG濾鏡，買好買滿之餘還能拍美照。

▲POP UP ASIA亞洲手創展集結國內外300多個生活品牌、破千件療癒小物，讓人荷包失守。（圖 / 記者王蓁蓁攝，以下同）

以「讓喜歡的事成為生活」作為標語的POP UP ASIA亞洲手創展，吸引多國手創、文藝、藝術家等進駐，今年迎來第五屆，以五大主題展區：RECONNECT主題區、產業鏈結主題區、ASIA10X10 主題區、初心療癒主題區以及跨界合作主題區，串連來自日本、韓國、泰國、香港、澳門、馬來西亞等國家的品牌，讓人「偽出國」，逛一圈彷彿就環遊亞洲。

台灣文化一直都是在地文創作者們愛用的元素之一，來好LAI HAO、Nunota、日常經典 TAGather Goods都運用了文青們愛用的「阿嬤袋子」茄芷配色，做成各式日常實用的包包、手袋 ; ZoeL Desigh則是將火到國外的珍珠奶茶放上了帆布袋，甚至做成台灣形狀的抱枕，珍奶迷們千萬別錯過，而連路邊攤的啤酒玻璃杯、老宅的窗花也都成為了商品設計元素。

▲阿嬤買菜袋、珍珠奶茶、路邊攤的啤酒玻璃杯到老宅窗花，全都成為文創商品的設計靈感。

從女孩到姨母，各個年齡層通都愛的香氛系列，也是應有盡有，不仔細看還以為是糖果，真的會放進嘴裡，禾日香氛生活的小熊軟糖、爆米花手工皂，超Q的模樣，叫人根本捨不得洗 ; 色彩繽紛同是皂狀的沐澧 Mooni，其實是用來洗頭、潤髮的，也有像糖果一樣瓶裝的球狀可作爲送禮 ; 還有此次呼聲最高，去泰國玩必買來囤貨的Vorfur臥佛牌手工皂，現在在台灣也買得到了，主打全天然、且洗完就如同上完化妝水般保濕，最重要的是用量很省，一顆最久可洗三個月，CP值超高。

▲五顏六色的禾日香氛生活、及沐澧 Mooni手工皂們，超可愛的模樣令人捨不得洗。

▲到泰國旅遊必買的Vorfur臥佛牌手工皂，現場還提供試洗的服務，不怕踩雷。

除此之外，文青少女必收的療癒小物，同樣讓人選擇障礙，可愛指數爆表，韓國超火的黏黏怪物研究所公仔，雖然此次現場只有販售黏黏怪物研究所的周邊提袋，但在亞洲手創展期間購買，還會再多贈送明年來台開展的VIP門票，十分限量，錯過這次就沒了 ; 讓貓奴們瘋狂的CATISS唇膏、護手霜，把貓掌變成了唇膏、及護手霜的蓋子，就連唇膏打開也可見貓咪的小肉球，滿滿巧思細節怎能不入手 ？同樣以貓咪作為主題的YUMI YOU SLOW STUDIO漫遊室，則是用插畫逗趣地將貓咪變成了好吃的生魚片、團子還有吐司淋醬，從明信片到線香作成了各式各樣的萌Q小物。

▲超療癒的貓咪唇膏跟小物，貓奴們必收呀！

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