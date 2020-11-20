陶喆看Daniel Wong大秀重溫童年　郭書瑤牽禾浩辰放閃：最想變配角

記者鮑璿安 ／台北報導

華裔設計師Daniel Wong於19日晚間舉辦「狂野夜想」大秀，現場星光熠熠，請到藝人陶喆、「練愛CP」禾浩辰、郭書瑤以及周曉涵等人現身，而品牌本季驚喜合作迪士尼，現場充滿童趣氛圍，藝人們紛紛默認都是衝著高人氣主角米奇而來，至於最想變成動畫中的哪個角色？郭書瑤答案很意外：「我就想演配角！」

▲陶喆出席華裔設計師 Daniel Wong大秀，對於迪士尼動畫深有感觸。（圖／記者張一中攝）

Daniel Wong 2020 秋冬系列驚喜合作Disney，攜手打造全台首度發表的聯名系列，於松山文創園區高調舉辦「狂野夜想」大秀，陶喆以米奇印花T恤輕鬆現身，其實陶喆與迪士尼早就結下不解之緣，因為爸爸陶大偉進入演藝圈之前，就曾在迪士尼公司擔任動畫師，因此陶喆童年離不開迪士尼的陪伴，別具意義。

▲禾浩辰、郭書瑤以「練愛CP」身份甜蜜現身。（圖／記者張一中攝）

禾浩辰、郭書瑤則以「練愛CP」身份甜蜜現身看秀，郭書瑤換上藍粉色印花長裙，裙襬不規則的緞帶設計完美了少女心，她也坦言，自己從小就是迪士尼的死忠粉，不光是米老鼠就連公主系列也熟知，不過自己偏不愛主角就愛配角，那麼郭書瑤會選擇出演迪士尼的哪一個角色？她俏皮回應：「會飛的小精靈」。

▲禾浩辰最愛秀上的印花設計，服飾中藏了許多小動物值得大家去發現。（圖／記者張一中攝）

而禾浩辰面對郭書瑤的少女心也深受感染，他表示自己看完整場秀的第一反應就是「童心未泯」，而且最愛服飾上的印花細節，除了米奇與米妮之外，也有許多動物印花藏在衣著中，值得大家好好去發現。

▲周曉涵想要呈現比較有個性的感覺 。（圖／品牌提供）

女星周曉涵特別以幹練的套裝搭配膝上靴現身，就連髮型也相當用心，綁起了齊瀏海高馬尾，周曉涵笑稱：「今天想要呈現比較有個性的感覺，其實是參考（BLACKPINK）Lisa啦。」才剛說完周曉涵就笑場，「我自己講啦。」而秀上最印象深刻的單品，周曉涵一眼相中綠色印花米奇洋裝，她承認自己就是迪士尼控，除了法國迪士尼都已經去遍了，就連今天也是衝著米奇來的，「剛剛看秀差點下訂了。」

▲曾莞婷、高宇蓁出席華裔設計師Daniel Wong「狂野夜想」大秀。（圖／記者張一中攝）

Daniel Wong 2020 秋冬之際驚喜遇上 Disney，印花操作運用電影內特色劇情人物與經典米奇、米妮元素，將圖像以絲巾、針織織紋、全印花以及刺繡水洗的詮釋手法展現，不論是浪漫古典或是街頭風格皆可滿足，或是運用《幻想曲》的夜想為靈感，大量繁複工法刺繡面料、烏干紗的訂製禮服，帶給人耳目一新的視覺效果。

▲擅長服裝印花風格的 Daniel Wong，將米奇設計融入基本款的服飾與配件之中。（圖／品牌提供）