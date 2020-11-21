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學女星「穿絲襪」當腿精！張鈞甯配短褲性感優雅　Jennie愛撞色超火辣

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記者王蓁蓁 / 台北報導

放眼望去時尚圈，極具辨識度的單品「絲襪」又悄悄回歸了，從年初2020秋冬時裝週掀起熱議的CHANEL雙C logo 透膚絲襪，到現在不斷刷屏、成為女星們造型的必備，增添性感魅力。作為有點難度的單品，一不穿好就變成「時尚災難」，《ET FASHION》幫你整理女星們穿搭範本，簡單穿出「腿精」的逆天長腿。

CHANEL

▲學女星「穿絲襪」當腿精！張鈞甯配短褲性感優雅　Jennie愛撞色超火辣 。（圖／翻攝IG）

▲張鈞甯褲裝與中長靴，內搭話題超高的CHANEL雙C logo 透膚絲襪，率性又優雅。（圖 / 翻攝微博）

女神張鈞甯一頭俐落短髮，搭配褲裝與中長靴，內搭話題超高的CHANEL雙C logo 透膚絲襪，率性又優雅，隨意慵懶地靠在階梯扶手上，展現了微性感的法式女人風格。

▲學女星「穿絲襪」當腿精！張鈞甯配短褲性感優雅　Jennie愛撞色超火辣 。（圖／翻攝IG）

▲學女星「穿絲襪」當腿精！張鈞甯配短褲性感優雅　Jennie愛撞色超火辣 。（圖／翻攝IG）

▲CHANEL雙C logo 透膚絲襪，NT$ 12,600。(圖 / 翻攝微博、品牌官網 )


又或者學張鈞甯穿上全白的香奈兒鞋及外套做出對比，讓黑色的雙C logo絲襪成功襯托出整體穿搭，還能在視覺上拉出身形比例，超級顯瘦。
 

DIOR

▲學女星「穿絲襪」當腿精！張鈞甯配短褲性感優雅　Jennie愛撞色超火辣 。（圖／翻攝IG）

▲學女星「穿絲襪」當腿精！張鈞甯配短褲性感優雅　Jennie愛撞色超火辣 。（圖／翻攝IG）

▲秀智學院正裝反差搭配DIOR洞洞絲襪，意外地甜美惹火。(圖 / 翻攝IG＠baeskuukzky)

前陣子在IG上曬出穿搭的秀智，穿著有點正式的西裝及學院風格紋短裙，卻反差搭配DIOR洞洞絲襪，意外地甜美惹火，優雅造型也更加吸睛，腳踩珍珠米白的瑪莉珍鞋與黑色洞洞襪做出對比，讓焦點集中在她的長腿上。

▲學女星「穿絲襪」當腿精！張鈞甯配短褲性感優雅　Jennie愛撞色超火辣 。（圖／翻攝IG）
▲DIOR洞洞網襪，NT$165,00。(圖 / 翻攝品牌官網 )

SAINT LAURENT

▲學女星「穿絲襪」當腿精！張鈞甯配短褲性感優雅　Jennie愛撞色超火辣 。（圖／翻攝IG）

▲學女星「穿絲襪」當腿精！張鈞甯配短褲性感優雅　Jennie愛撞色超火辣 。（圖／翻攝IG）

▲Rose小心機穿上透膚的SAINT LAURENT黑色蕾絲褲襪，直接化身微性感女神。(圖 / 翻攝IG@roses_are_rosie)

將格紋大衣扣子扣滿，並抓出腰身變成小洋裝的Blackpink Rose，美腿一覽無遺，小心機穿上透膚的SAINT LAURENT黑色蕾絲褲襪，簡單打造出層次感，半透明的材質也增加造型的變化性，直接化身微性感女神。

▲學女星「穿絲襪」當腿精！張鈞甯配短褲性感優雅　Jennie愛撞色超火辣 。（圖／翻攝IG）

▲SAINT LAURENT花朵蕾絲透膚褲襪。(圖 / 翻攝品牌官網 )

想要嘗試除了黑色絲襪以外的時尚迷們，可以學近期愛上撞色造型的Jennie，以全身類似色系，再搭配跳色的絲襪，例如海軍藍配紅、全黑配寶藍，讓原本只是配角的單品，有畫龍點睛的效果，瞬間成為整體亮點。

▲學女星「穿絲襪」當腿精！張鈞甯配短褲性感優雅　Jennie愛撞色超火辣 。（圖／翻攝IG）

▲學女星「穿絲襪」當腿精！張鈞甯配短褲性感優雅　Jennie愛撞色超火辣 。（圖／翻攝IG）

▲學女星「穿絲襪」當腿精！張鈞甯配短褲性感優雅　Jennie愛撞色超火辣 。（圖／翻攝IG）

▲Jennie撞色搭配絲襪，讓配角單品，瞬間成為造型亮點。（圖 / 翻攝IG＠jennierubyjane）

►Blackpink Rose靠「格紋裝」狂秀螞蟻腰、搞下半身失蹤　跟著穿出甜辣風

►秀智《Start-Up》演窮女卻背10萬元包！超大牌精品換不停　網虧：太出戲

關鍵字：

張鈞甯, Jennie, 絲襪, CHANEL, 香奈兒, DIOR, SAINT LAURENT
fashion.net

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