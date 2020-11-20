林俊傑搶曬未上市爆款「兒童墨鏡」！KAWS BFF小手捧框、鏡片打叉叉超萌

▲KAWS BFF首推墨鏡，引發潮流迷火熱討論。

記者王蓁蓁 / 綜合報導 圖 / 翻攝IG@WeAreSonsAndDaughters、＠jjlin、＠ireneisgood

橫跨潮流、時尚圈人人瘋搶的KAWS BFF，首次推出超Q的太陽眼鏡，KAWS本人也逗趣的將墨鏡戴在KAWS X DIOR BFF的公仔臉上，成了首波預告照，不意外，照片一PO出，就吸引大量潮流迷火熱關注，雖還沒上市，但林俊傑、韓國超人氣KOL Irene Kim等人都搶先獲得，並在IG上曬出新貨炫耀，只不過都沒戴在臉上，因為這款是兒童墨鏡啊！

▲KAWS X DIOR BFF戴上KAWS BFF墨鏡的模樣逗趣可愛。

▲潮流天王林俊傑、韓國超人氣KOL Irene Kim也都在未上市前就搶先在IG限時動態Po出炫耀。

KAWS BFF太陽眼鏡共有粉、黑、灰三種配色，鏡片上畫著KAWS標誌性的交叉圖樣，鏡框兩側是BFF的小手，可愛地捧著圓型鏡框，滿滿的細節萌翻天，KAWS此次攜手來自加拿大的兒童墨鏡品牌SONS＆DAUGHTERS，特別打造專為孩子們設計的墨鏡，看似半透明的鏡片卻是能100％阻擋紫外線，可以說是內外兼具。



▲KAWS BFF太陽眼鏡共推出粉、黑、灰三種配色，鏡片上標誌性的交叉圖樣十分吸睛。

KAWS X SONS＆DAUGHTERS從包裝盒到包裝紙，設計上都處處藏有巧思，雖然是兒童墨鏡，但相信KAWS的鐵粉們即便臉塞不下，也會買來收藏，KAWS也在這兩天終於公佈了發售消息，亞洲區將會在台灣時間11/20的凌晨1點準時發售，依照過往KAWS商品一推出就秒售光的經驗，想擁有千萬要死守電腦桌前，否則之後可能就要用更高的炒賣價才能入手了。

▲KAWS X SONS＆DAUGHTERS從包裝盒到包裝紙，到處藏有設計巧思。

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