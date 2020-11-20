舒淇香肩從牛仔外套滑出　戴紅寶石項鍊露高級美

▲舒淇一身合身剪裁的牛仔裝搭配寶格麗高級珠寶，出席上海旗艦店剪綵活動。（圖／翻攝舒淇臉書，以下同）

記者陳雅韻／綜合報導

提到動輒數百萬、上千萬的高級珠寶的穿搭法，第一聯想通常是搭配隆重晚裝才能相襯，但女星舒淇完全顛覆大眾的刻板想法，昨出席寶格麗（BVLGARI）上海旗艦店開幕活動，竟是穿一身帥氣的牛仔裝，配上貴氣十足的紅寶石鑽石珠寶，贏得網友一面倒讚美，好友林熙蕾看得仔細說：「可愛的髮型。」

▲舒淇將牛仔外套穿成露香肩造型，襯托寶格麗深具氣勢的紅寶石鑽石項鍊。

紅寶石珠寶作品常予人成熟的印象，不過這回時尚資優生舒淇成功扭轉其形象，特別選擇合身剪裁的牛仔外套與及膝裙，她刻意不扣外套的第一顆扣子，因此能將領子翻大順勢往下拉而露出香肩，讓猶如華貴領片的紅寶石鑽石項鍊在鎖骨之處閃耀，再搭配Diva’s Dream耳環與Serpenti珠寶錶，網友盛讚她將牛仔裝穿出高級美。

▲舒淇佩戴寶格麗紅寶石鑽石珠寶，以及Serpenti鑽錶。



舒淇向來以自然作風聞名，牛仔服飾是日常生活必備，9月時為宣傳寶格麗與Ambush聯名桃紅包，她紮起馬尾，穿白襯衫搭牛仔褲，稱職示範如何可將此包當俐落的肩背包，亦可變身為帥氣腰包，或作為手拿包，青春洋溢模樣很難與實際年齡44歲畫等號。

▲舒淇簡單的白襯衫搭牛仔褲，背上BVLGARI x Ambush聯名包被網友大讚可愛。



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