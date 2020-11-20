fb ig video ETtoday search mobile

亮・珠寶／圓臉、方臉有救了　靠這款耳環修飾、還打上溫柔光

>

▲▼ MIKIMOTO珍珠耳環 。（圖／公關照）

▲單顆珍珠耳環是適合各種臉型也最容易搭配的款式，MIKIMOTO單珠設計約9,400元起，價格依金屬材質與珍珠大小而異。（圖／MIKIMOTO提供，以下同）
 

記者陳雅韻／台北報導

女人的珠寶盒內，少不了一副優雅的珍珠耳環，尤其以入門的單珠款式最受歡迎，因為不僅經典，且容易搭配各式風格服裝，更大優勢是不挑臉型，一戴上能為女性打上溫柔光；若想進階設計款，可從了解自己的臉型開始，選擇最具修飾與裝飾性的珍珠耳環。

▲▼ MIKIMOTO珍珠耳環 。（圖／公關照）

▲適合各種臉型的MIKIMOTO M Collection珍珠鑽石耳環，73,000元。

圓臉靠長耳環修飾
別再對自己肉嘟嘟的圓臉生氣了，挑一副對的珍珠耳環，有神奇的修飾效果。長耳環正是加分利器，MIKIMOTO旗下有不少垂墜設計長耳環，當中一款珍珠多層次長耳環可拆為三個部分，讓佩戴者可依造型做不同的疊搭，至少可變出4種樣貌；此外，幾何圖案耳環戴起來也出色，品牌推出珍珠下垂墜鑲鑽小方框的款式，讓人忘了圓臉的存在。

▲▼ MIKIMOTO珍珠耳環 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴MIKIMOTO垂墜珍珠鑽石項鍊390,000元及長鑽石鍊耳環480,000元，是圓臉適合的設計。

▲▼ MIKIMOTO珍珠耳環 。（圖／公關照）▲▼ MIKIMOTO珍珠耳環 。（圖／公關照）
▲圓臉女性可戴MIKIMOTO珍珠多層次長耳環（左）修飾臉型54,700元，或搭配幾何造型鑽石珍珠耳環80,300元。

方臉與鏤空耳環絕配
較為有線條感的方臉，需要視覺上「輕」一點的珍珠耳環加持，長度適中的流蘇耳環，以及鏤空線條的設計，都是絕配。MIKIMOTO強調一副耳環的多變性，打造下方流蘇可取下變身為經典單珠的款式，高CP值非常吸引人。

▲▼ MIKIMOTO珍珠耳環 。（圖／公關照）▲▼ MIKIMOTO珍珠耳環 。（圖／公關照）

▲下方流蘇可拆下的MIKIMOTO流蘇珍珠鑽石耳環（左）78,600元，以及鏤空線條的Jeux de Rubans系列耳環93,000元都能修飾方形臉。
 

長臉戴小垂墜顯活潑
長臉女性最適合的耳環為貼耳款式，無論是鑽石、珍珠或各色寶石都頗具畫龍點睛之效；若想嘗試新穎設計，帶有小垂墜感的耳環不會凸顯長臉線條，又能襯出活潑氣息，是最適宜的變化款。

▲▼ MIKIMOTO珍珠耳環 。（圖／公關照）▲▼ MIKIMOTO珍珠耳環 。（圖／公關照）

▲長臉女性適合小垂墜樣式的MIKIMOTO Circle系列鑽石珍珠吊墜耳環123,000元，或貼耳款Coral系列鑽石耳環215,000元。

鵝蛋臉駕馭任何造型
鵝蛋臉絕對是最令人羨慕的臉型了，任何耳環款式都能駕馭，所以可盡情挑選誇張造型的樣式，大陸女星迪麗熱巴就是最佳範例，身為MIKIMOTO大使，戴過無數線條大膽、華麗的珍珠耳環，吸睛效果百分百。

▲▼ MIKIMOTO珍珠耳環 。（圖／公關照）

▲迪麗熱巴擁有令人羨慕的鵝蛋臉，任何誇張造型的耳環都能駕馭。

▲▼ MIKIMOTO珍珠耳環 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO A World of Creativity Splash系列珍珠鑽石水花造型耳環，736,000元。

►亮・珠寶／聖誕玫瑰長這樣！　硬寶石花瓣、美鑽花蕊秀冬日活力

 ►舒淇香肩從牛仔外套滑出　戴紅寶石項鍊露高級美

關鍵字：

亮珠寶, 珍珠, 耳環, MIKIMOTO, 迪麗熱巴
fashion.net

熱門文章

VALENTINO「寵物訂製包」超萌！插畫家神還原毛小孩

VALENTINO「寵物訂製包」超萌！插畫家神還原毛小孩

《艾蜜莉在巴黎》15大愛情與人生金句

《艾蜜莉在巴黎》15大愛情與人生金句

GUCCI讓「搬東西的工作人員」入鏡拍廣告

GUCCI讓「搬東西的工作人員」入鏡拍廣告

星巴克秋季熱銷飲料TOP5　必喝16年歷史的傳奇那提

星巴克秋季熱銷飲料TOP5　必喝16年歷史的傳奇那提

G-SHOCK「電路板錶」多附1錶圈、2錶帶　CP值激升

G-SHOCK「電路板錶」多附1錶圈、2錶帶　CP值激升

IKEA限量系列讓「名畫」變了樣超有趣

IKEA限量系列讓「名畫」變了樣超有趣

好想要卡地亞鑰匙圈！紅衣門僮捧鑽石超Q

好想要卡地亞鑰匙圈！紅衣門僮捧鑽石超Q

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

全球最熱Telfar購物包還不認識？幾乎全年「完售」買到太幸運

全球最熱Telfar購物包還不認識？幾乎全年「完售」買到太幸運

轉動「1716萬元的萬花筒」會看到什麼？

轉動「1716萬元的萬花筒」會看到什麼？

ET Fashion

推薦閱讀

LV雙巨鑽坐鎮台中　60億珠寶領買家神遊外太空

LV雙巨鑽坐鎮台中　60億珠寶領買家神遊外太空

明年日內瓦實體錶展取消！　疫情不樂觀改線上展

明年日內瓦實體錶展取消！　疫情不樂觀改線上展

隋棠被婆婆當女神　「希望整場歐米茄都送她」

隋棠被婆婆當女神　「希望整場歐米茄都送她」

寶格麗精品級乾洗手只捐不賣　貼心小瓶裝助抗疫醫護 李棟旭戴婚戒！　《九尾狐傳》與趙寶兒撒糖 錶上台灣雲豹超擬真　獨一無二吸藏家下訂 世上僅存4只的沛納海現身　勞力士機芯、早期塑膠錶圈140萬起標 羅志祥低調半年難得曬30萬勞力士　慘撞徐若瑄、林俊傑 小心毒蛙錶！　G-SHOCK重現彩虹蟾蜍外觀 伯爵2mm超薄錶奪鐘錶奧斯卡首獎　12萬能買到得獎帝舵表

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面