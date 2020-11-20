亮・珠寶／圓臉、方臉有救了　靠這款耳環修飾、還打上溫柔光

▲單顆珍珠耳環是適合各種臉型也最容易搭配的款式，MIKIMOTO單珠設計約9,400元起，價格依金屬材質與珍珠大小而異。（圖／MIKIMOTO提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

女人的珠寶盒內，少不了一副優雅的珍珠耳環，尤其以入門的單珠款式最受歡迎，因為不僅經典，且容易搭配各式風格服裝，更大優勢是不挑臉型，一戴上能為女性打上溫柔光；若想進階設計款，可從了解自己的臉型開始，選擇最具修飾與裝飾性的珍珠耳環。

▲適合各種臉型的MIKIMOTO M Collection珍珠鑽石耳環，73,000元。



圓臉靠長耳環修飾

別再對自己肉嘟嘟的圓臉生氣了，挑一副對的珍珠耳環，有神奇的修飾效果。長耳環正是加分利器，MIKIMOTO旗下有不少垂墜設計長耳環，當中一款珍珠多層次長耳環可拆為三個部分，讓佩戴者可依造型做不同的疊搭，至少可變出4種樣貌；此外，幾何圖案耳環戴起來也出色，品牌推出珍珠下垂墜鑲鑽小方框的款式，讓人忘了圓臉的存在。

▲模特兒佩戴MIKIMOTO垂墜珍珠鑽石項鍊390,000元及長鑽石鍊耳環480,000元，是圓臉適合的設計。



▲圓臉女性可戴MIKIMOTO珍珠多層次長耳環（左）修飾臉型54,700元，或搭配幾何造型鑽石珍珠耳環80,300元。



方臉與鏤空耳環絕配

較為有線條感的方臉，需要視覺上「輕」一點的珍珠耳環加持，長度適中的流蘇耳環，以及鏤空線條的設計，都是絕配。MIKIMOTO強調一副耳環的多變性，打造下方流蘇可取下變身為經典單珠的款式，高CP值非常吸引人。

▲下方流蘇可拆下的MIKIMOTO流蘇珍珠鑽石耳環（左）78,600元，以及鏤空線條的Jeux de Rubans系列耳環93,000元都能修飾方形臉。



長臉戴小垂墜顯活潑

長臉女性最適合的耳環為貼耳款式，無論是鑽石、珍珠或各色寶石都頗具畫龍點睛之效；若想嘗試新穎設計，帶有小垂墜感的耳環不會凸顯長臉線條，又能襯出活潑氣息，是最適宜的變化款。

▲長臉女性適合小垂墜樣式的MIKIMOTO Circle系列鑽石珍珠吊墜耳環123,000元，或貼耳款Coral系列鑽石耳環215,000元。

鵝蛋臉駕馭任何造型

鵝蛋臉絕對是最令人羨慕的臉型了，任何耳環款式都能駕馭，所以可盡情挑選誇張造型的樣式，大陸女星迪麗熱巴就是最佳範例，身為MIKIMOTO大使，戴過無數線條大膽、華麗的珍珠耳環，吸睛效果百分百。

▲迪麗熱巴擁有令人羨慕的鵝蛋臉，任何誇張造型的耳環都能駕馭。

▲MIKIMOTO A World of Creativity Splash系列珍珠鑽石水花造型耳環，736,000元。



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