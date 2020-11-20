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劉詩詩與楊冪「世紀同框」美感炸裂！　巧穿CHANEL仙氣裙對尬火辣中空

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記者鮑璿安／台北報導

大陸一線女星周迅、劉詩詩、楊冪等人於昨（19日）出席時尚雜誌活動，不約而同以全套香奈兒（CHANEL）造型亮相，其中劉詩詩與楊冪2009年因出演《仙劍奇俠傳3》結緣，10年過去鮮少合體，這次成為暌違多年後的世紀同框，兩人恰好一暗一白的搭配，顏值更是驚艷。

▲楊冪、劉詩詩、周迅 。（圖／翻攝自微博）

▲楊冪、劉詩詩、周迅 。（圖／翻攝自微博）

▲楊冪以CHANEL 2021早春深藍針織衫營造中空效果，腳踩Stuart Weitzman膝上靴 。（圖／翻攝自微博）

劉詩詩與楊冪在2009年因出演《仙劍奇俠傳3》結緣，10多年來兩人高人氣始終不相上下，昨日終於迎來暌違多年後的首次同框，由楊冪與劉詩詩一同出席時尚雜誌活動。楊冪身穿CHANEL 2021早春系列亮相，深藍色長版針織外套下，再以短上衣搭配短褲的「中空」效果出鏡，且不忘發揮長腿優勢，腳踩傲人Stuart Weitzman膝上靴露出白皙腿根，火力全開讓人難以招架。

▲楊冪、劉詩詩、周迅 。（圖／翻攝自微博）

▲楊冪、劉詩詩、周迅 。（圖／翻攝自微博）

▲劉詩詩運用高領針織衫加上羽毛紗裙彰顯仙氣 。（圖／翻攝自微博）

而劉詩詩造型則與楊冪相反，全身白色展現仙氣，運用高領針織衫加上羽毛紗裙優雅現身，宛如「白天鵝」一般，更顯四肢修長纖瘦，且比例拿捏得宜，裙上遍佈的印花設計增添高貴氣息，再綁起優雅馬尾，不負香奈兒形象大使封號。

當然全場最大亮點，莫過於兩人的世紀同框，雖無正式同台，卻有網友捕捉下劉詩詩與楊冪並肩而坐的畫面，看上去相談甚歡，且即便是毫無修圖的生圖，劉詩詩與楊冪的側臉依舊出眾，引發網友們關注。

還有女星周迅以CHANEL 2021春夏預告系列的針織衫亮相，只見周迅綁起高馬尾顏值逆齡許多，並且隨意拎包席地而坐擺拍，加上遍佈上身的雙C印花，酒紅與薄荷藍的撞色搭配令人耳目一新，也成為力壓全場的焦點。

▲楊冪、劉詩詩、周迅 。（圖／翻攝自微博）

▲周迅以CHANEL 2021春夏預告系列的針織衫亮相。（圖／翻攝自微博）

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關鍵字：

劉詩詩, 楊冪, 周迅, 香奈兒, CHANEL
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