「毛毛Chuck 70」一穿上就Q爆！CONVERSE X AMBUSH防水靴同步登場

▲CONVERSE X AMGUSH推出的「Chuck 70 Fuzzy」。（圖／品牌提供，以下同）



記者王則絲／台北報導

每到要入冬的時節，「毛毛」單品就是經典不敗，在鞋款部分，繼上回和大家介紹EXCELSIOR秋冬新推出的「毛毛餅乾鞋」後，CONVERSE近日也宣布，即將於11月24日與日本街頭潮牌AMBUSH聯手帶來全新的浮誇「毛毛Chuck 70」！與此同時，CONVERSE X AMBUSH也推出另一款中性機能戶外靴，是AMBUSH創意總監Yoon早已在IG上曝光過款式，激美的藍色特別搶眼。

▲CONVERSE X AMBUSH「Chuck 70 Fuzzy」11月24日開賣，NT＄4,680。



CONVERSE經典的Chuck 70每個人鞋櫃都必備一雙，想和別人不一樣就要時時注意特殊的聯名款！本次CONVERSE與AMBUSH合作設計出了毛絨版「Chuck 70 Fuzzy」，AMBUSH創意總監Yoon從90年代流行的毛皮大衣汲取靈感，運用羊毛材質打造出一體成型的鞋面與鞋舌，中間為白色、兩側為深藍色的長毛，不論是在視覺還是觸覺上都療癒滿分，聯名細節的部分則可以從鞋跟處的鞋標，以及鞋墊看見。佈滿毛絨的外形很有份量感，穿上腳真的超可愛，特別適合浮誇系的女孩。

風格一轉，這次的聯名亦採用了專為戶外設計而生的涉水靴加以改造，用Chuck Lugged鞋型為基礎向上構築，誕生了這款「CONVERSE X AMBUSH CTAS Duck Boot」，外表中性，且強調實用性與耐用性，Yoon認為：「在球鞋的世界裡，對於穿著者的性別是沒有界限的。」CONVERSE球鞋類設計總監Matthew Sleep也表示：「它可以說是一款適合所有人的鞋。」

其實這雙CTAS Duck Boot早先就曾於Yoon的個人IG上搶先曝光，Yoon穿著亮眼的水藍色款式，與先前AMBUSH與寶格麗（BVLGARI）的聯名包款搭配起來簡直是天生一對，CTAS Duck Boot 從功能性設計出發，以橡膠鞋邊勾勒輪廓，並使用牛津布質感拼貼，鞋領口內填充蓬鬆泡棉，為腳踝提供更大程度的保護，強烈的機能感之下，也兼顧了潮流外型，後跟處的AMBUSH LOGO和醒目的尺碼標示則是不能忽略的聯名細節，總共推出了漆光黑和工裝藍兩種配色，整雙連同鞋底、鞋帶和小零件都以純色系呈現，更顯得大器時髦。

▲CONVERSE X AMBUSH「CTAS Duck Boot 」鞋款同步於11月24日登場，NT＄5,380。



日本街頭潮牌AMBUSH近年來聯名不間斷，此番也是第二次與CONVERSE合作，每每都能帶來驚喜，接下來12月更將會有AMBUSH X NIKE的聯名DUNK HIGH 鞋款上市，早先Yoon於IG上搶先曝光詢問度就爆表，女星贊達亞在最新拍攝的雜誌畫報中搶先上腳，未開賣已充滿話題。

▲Yoon在IG上曝光12月將上市的NIKE X AMBUSH鞋款。（圖／翻攝自IG@yoon_ambush）

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