「迪士尼公主薰香」瀰漫清甜氣息　睡美人玫瑰花、小美人魚薄荷香聞不膩

▲日本《松榮堂》推迪士尼公主系列薰香，全系列共五款香氣，完全展現了每位公主的個性。（圖／翻攝自shoyeido.co.jp，下同）

編輯／ChiNg

人家說漂亮女生連流汗都是香的，汗水甚至是粉紅色，說不定這些都是真的？京都薰香老店《松榮堂》推「迪士尼公主系列聯名款薰香」，以五位公主為設計靈感分別打造成五種不同的香氣，每一款香味單盒為15入，松榮堂也很貼心的替選擇障礙的朋友們推出了綜合款的25入，全系列光看就散發出公主們的芬芳。

＃睡美人：玫瑰花香

一覺不醒的睡美人給人一種高貴的感覺，寧缺勿濫也要等到真正的王子來親吻使她甦醒，這款華麗的玫瑰花香以及粉色包裝完全體現了奧蘿拉的優雅與美。

＃貝兒：葡萄柚香

葡萄柚香氣的靈感來自於貝兒身上黃色連身裙的鈴鐺，結合了酸與甜嗅覺的葡萄柚彷彿就像電影劇情中貝兒充滿波折的經歷。

＃艾莉兒：薄荷香

提振精神的薄荷香最適合活潑調皮的小美人魚，整個海底都是艾莉兒的遊樂場，聞著舒緩人心的薄荷好像就能感受到她輕鬆恣意的游來游去。

＃長髮公主樂佩：紫羅蘭

大膽的長髮公主絕對是最愛冒險的女孩之一，紫羅蘭的香氣與個性不受控的她最吻合，象徵著勇氣與美麗的模樣。

＃茉莉：Frankinsense乳香

茉莉大概是繼花木蘭之後，迪士尼公主系列之中個性最開朗奔放的，大剌剌的她不像其他公主有著小女人的形象，取而代之的是成熟獨立的韻味。

迪士尼公主系列聯名款薰香單一香氣每盒定價為1,200日圓（約NT$330）、綜合款每盒定價為2,000日圓（NT$550），預計於11／24在官網上發售，有興趣的人請密切關注官網。

每個女生都是自己的公主，都該把自己當作公主般的呵護，來自新加坡的香水小眾品牌The Perfume Oil Factory推出多達31種不同的香氣，最引人注目的是同時還推出數種夢幻香水瓶，女孩們可以說服自己一個月正好有31天，每天換一種不同的風味也不為過，直接讓妳合理的買到剁手！

▲全系列款式眾多，定價亦各自不同，有興趣的人可以前往官網選購。（圖／翻攝自perfumeoil.co.jp，下同）

此系列靈感取自日常生活，萃取自植物打造完全不含水與酒精的天然香氣；而香水瓶的部分光看就覺得錢包危險了，華麗奢侈路線的設計讓整個香水瓶質感爆棚、顏值爆表，超夢幻的瓶身讓人不禁少女心噴發，就好像自己就是公主本人，無論是自用還是送人都非常適合，款式同樣多到不行，既然選擇不了那就都買吧。

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