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玄彬被歐米茄包了！　電眼、微笑露一手帥錶

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▲▼ 玄彬代言OMEGA 。（圖／公關照）

▲玄彬加入歐米茄代言行列，佩戴星座系列同軸擒縱41毫米大師天文台腕錶700,000元。（圖／歐米茄提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶歐米茄代言陣容華麗，有喬治克隆尼（George Clooney）、妮可基嫚（Nicole Kidman）、丹尼爾克雷格（Daniel Craig）等國際巨星，以及來自運動界與探險界的名人，今正式宣布再添新成員，歡迎南韓男星玄彬加入全球巨星家族，首波發布他佩戴星座系列同軸擒縱41毫米大師天文台腕錶、海馬潛水300米系列同軸擒縱42毫米大師天文台計時腕錶的形象照，男神深邃眼神配淺淺微笑，電暈一票粉絲。

▲▼ 玄彬代言OMEGA 。（圖／公關照）▲▼ 玄彬代言OMEGA 。（圖／公關照）

▲玄彬戴歐米茄海馬潛水300米系列同軸擒縱42毫米大師天文台計時腕錶，343,000元。

玄彬去年在韓劇《愛的迫降》飾演主角北韓大尉中隊長李正赫，與女主孫藝珍揪心的戀情掀起一波追劇風潮，已於世界各地超過190個國家播放且深受好評，讓他的聲勢站上頂點，茶飲、保養品、家居用品等品牌紛紛找上門請他代言，連國際精品歐米茄都看上他在亞洲的高人氣，邀他加入代言行列。

▲▼玄彬 。（圖／翻攝withhyunbin IG）

▲玄彬代言眾多產品，包括面膜保養品。（圖／翻攝withhyunbin IG）

其實雙方合作早已有跡可循，去年玄彬曾參加歐米茄登月50周年活動，在《愛的迫降》中也戴海馬300米錶款入鏡，上個月他參加韓國文化體育觀光部主辦的第11屆「大眾文化藝術獎」也戴歐米茄錶搭配正裝，如今正式成為品牌代言人，他表示：「長久以來，歐米茄一直秉持開創精神並追求創新，且締造了許多史上的『第一步』。身為品牌大使，我希望自己能傳達歐米茄的哲學與訊息，並一起創造一些特別的新足跡。」

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關鍵字：

OMEGA, 歐米茄, 玄彬
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