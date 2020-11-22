挑戰你的視覺！「2D陶瓷杯」手繪藍白線條　拿來插花意外美

編輯／ChiNg

生活本身是枯燥乏味的，樂趣就該由我們自己去發現，瑞典陶藝家Marianne Hallberg的獨有特色就是運用簡約的藍色線條打造出錯視效果藝術，乍看是2D平面，實際上卻是俏皮塗鴉風格的立體藝術品，打破了大眾對於美的既定印象，誰說一定要中規中矩，歪七扭八的線條所描繪出的身形何嘗不是另一種美呢？

▲瑞典陶藝家Marianne Hallberg前衛錯位藝術。（圖／翻攝自shop.tonkachi.co.jp，下同）

介於平面與立體之間，玩翻2D與3D的界線，欺騙人類最好騙的器官「大腦」，把視覺上產生的錯位效果玩得淋漓盡致，此系列由日本平台Tonkachi與Marianne Hallberg以及傳統六古窯之一的瀨戶燒攜手獨家推出，無論是杯具還是花瓶都各有特色，既有趣又前衛。

＃瀨戶的酒瓶組：狗造型瓶＋香水瓶＋水瓶＋繡花手帕

活潑的小狗造型使得花瓶不會流於死板無趣，反而讓人看了覺得充滿了生氣與活力，另外兩種造型的花瓶也徹底展現了2D的素描風格，就是要挑戰完美主義者的極限！以最自然的方式呈現平面畫作的原始樣貌。

＃瀨戶茶杯組：網狀杯＋格紋杯

小時候練字都會拿方格紙對得公公整整，這款杯子徹底顛覆了大家對於方格紙的定義，藝術品就是要有個性，想彎曲就彎曲一切照心情就對了，用這樣的杯子養出來的花肯定也特別恣意，拿來插花的效果竟然意外的滿分。

此系列擁有多重組合方式，各自亦有不同的優惠與贈禮，定價請參考官網，有興趣的人可以前往選購。

若享受這種大腦被欺騙的感覺，肯定不能錯過今年進駐台灣的咖啡品牌《2D Taiwan》，同樣以2D的構圖方式去呈現3D的立體空間，整間咖啡廳散發出迷漾的二次元感，全台共有六家分店，分別位於師大、新莊、台中、高雄以及台北101店還有十月才新開的宜蘭分店，各自略有不同、各具特色主題，像是師大創始店便是走「日本日常風」，以日式電車、居酒屋等元素為主軸；而新莊旗艦店則是以「歐洲風」為主題，將各種歐洲名畫，如：《最後的晚餐》、《星空》等巨作搖身變成2D平面版本，簡直調皮到不行，但共同不變的就是以黑白色調為主的設計理念以及大鬧立體與平面的界線，創意無限深受大家喜愛。

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