隋棠、劉詩詩帶貨！TOD’S讓「豆豆鞋」變手袋　菱格壓紋觸感超療癒

記者鮑璿安／台北報導

女星們手上的包款更替速度之快，近期TOD’S 推出 Signature 包款，悄悄將經典不敗的豆豆鞋元素藏在裡頭，再保留標誌性的 Timeless T 飾扣，一口氣迎來多種暗紅、亮黃等配色，果然成功博得女星劉詩詩與隋棠的芳心。

▲TOD’S 品牌大使劉詩詩在秋冬形象廣告中，以學院風的白色高領內襯搭配格紋背心，手拿 Signature 包，NT$78,400 。（圖／品牌提供）

品牌大使劉詩詩日前在秋冬形象廣告中，以學院風的白色高領內襯搭配格紋背心出鏡，同時小露白皙美腿，成功逆齡一波，而腿上的包款也獲得高詢問度，來自TOD’S 秋冬的 Signature 包款，劉詩詩一次駕馭兩色，芥末黃與經典黑，成為造型中的點睛之筆。藝人隋棠則是在個人IG上擺拍美照，以簡約的黑色長袖上衣搭配暗紅色包款， 一頭俐落短髮照樣吸睛，且包款滿足手提與肩背雙重性質，加分不少。

▲女星隋棠悄悄在IG上發佈美照，相中暗紅包款，NT$78,400。（圖／品牌提供）

眼尖的時尚迷應該都發現，Signature包款靈感就來自經典豆豆鞋，代表創意總監 Walter Chiapponi 對 Signature 圖案的重新詮釋，包款四方硬挺輪廓之下，藏著凹凸紋理，保留著 Matelasse 菱格壓紋的質感，上手撫摸時相當療癒；而標誌性的 Timeless T 飾扣被固定在包款開合處，悄悄增添奢華氣息，遊走於正式與休閒場合搭配，晉升品牌下個夯包行列。

▲Signature包款靈感就來自經典豆豆鞋，代表創意總監 Walter Chiapponi 對 Signature 圖案的重新詮釋 。（圖／品牌提供）

▲TOD'Signature迷你斜背包，NT$63,700。

此外，隋棠日前也入手Chloé Marcie側背編織包，包款傳遞濃郁的波希米亞風格，以馬鞍形粒面小牛皮掀蓋妝點由拉菲草精製而成的Marcie Basket編織包，純手工打造，每款都是獨一無二。或是演繹DIOR 2021 早春度假時裝系列中的Lady D-Lite多彩紮染刺繡帆布中型提包，本季以滿懷深厚情感的義大利南方之地普利亞為背景，特殊工藝傳遞自然風情。





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