逆齡必備小紅罐！SK-II活膚霜下殺6.2折　網友狂推，不黏又滋潤

記者李薇／台北報導

提到SK-II很多人馬上聯想到的就是最知名的青春露，但除了它之外，SK-II還有很多東西都超好用，像是最近進入秋冬季節，「R.N.A超肌能緊緻活膚霜」就再度掀起討論，粉絲們都是用很多年的老手，肌膚不但在換季時不會出問題，還越來越年輕。

▲R.N.A超肌能緊緻活膚霜，100g，原價5800元、特價3599元，點我購買。（圖／skinthusiastph IG）



想逆齡先要好好保養，紅色罐子的R.N.A超肌能緊緻活膚霜，一直以來都是SK-II默默熱賣的明星產品，與青春露絕對能並駕齊驅，只要懂得保養的人都會入手，因為塗抹起來不黏膩，又能有感滋潤肌膚，甚至改善老化、淡化細紋，所以大受歡迎。

▲R.N.A超肌能緊緻活膚霜跟青春露並駕齊驅的好用。（圖／akirabeautyintl IG）



盤點網路上對R.N.A超肌能緊緻活膚霜的評價，幾乎是一片好評，「吸收快，長期擦皮膚變得比較細緻」、「我的毛孔很大，我連續一週在毛孔大的位置濕敷青春露，後面再上霜，我弟都說，臉真的亮起來，這個錢，砸得值得」、「SK-II活膚霜愛用好幾年」。

▲R.N.A超肌能緊緻活膚霜網路一片好評。（圖／skiiauthentic IG）



R.N.A超肌能緊緻活膚霜的長處，在於添加了R.N.A.彈力複方成份，這是由濃縮 PITERA™ 結合水解大豆和酵母蛋白調配而成，能密集滋潤，重現年輕動人的健康美肌，加上小球藻萃取、乳木果精華，幫助深層滋潤，讓肌膚更自然透亮。

▲R.N.A超肌能緊緻活膚霜，100g，原價5800元、特價3599元，點我購買。

現在想要入手R.N.A超肌能緊緻活膚霜，不用擔心價格「貴桑桑」，購物網站「Her和她」推出SK-II R.N.A超肌能緊緻活膚霜100g加大版，原價5800元，特價只要3599元，直接下殺6.2折，非常划算，讓肌膚不出問題，秋冬好好養肌。