誠品古書拍賣會信義店預展　鄧麗君、奈良美智親簽本現身

▲誠品古書拍賣會將在信義店預展。（圖／誠品提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

古書市場正在發酵，目前也透過公開預展向大眾招手，若能在家珍藏一本自己喜愛的文本，也是浪漫一種，由「掃葉工房」主辦、誠品書店協辦的「清風似友─2020台北古書拍賣會」，精選匯集300件古籍文物，在12／11起連續兩天於誠品信義店預展，包括已故明星鄧麗君的簽名照、奈良美智的簽贈本，也都將現身讓喜愛的粉絲朝聖。

▲鄧麗君以本名「鄧麗筠」簽名贈送密友的大幀照片。

現在無紙化趨勢的時代，珍稀古籍價值與收藏熱度持續攀升，大文豪莎士比亞1623年出版、收錄「馬克白」等36部劇作的首部作品合集《莎士比亞喜劇、歷史劇及悲劇》第一對開本，今年10月中旬在美國紐約佳士得拍賣會上，以997萬美元高價拍出，折合近台幣3億元，也創下全球文學類書籍最高拍賣紀錄。

▲西蒙波娃親簽贈予日本翻譯文學家朝吹登水子的《美的映像》。

誠品書店與掃葉工房合作，在信義誠品3樓Forum舉辦2020台北古書拍賣會，包括出版於1908年的美籍德裔攝影師阿諾德．根德《Old Chinatown老唐人街攝影集》、唐玄宗封禪泰山碑文拓本、乾隆御選唐宋詩集、圖案精美的三國志繡像小說、馬克思唯一修訂版《資本論》、西蒙波娃簽贈著作、日本歌川豊国浮世繪等都將現場展示。

▲阿諾德．根德《Old Chinatown老唐人街攝影集》，是誠品書店1992年第一屆古書拍賣會得標品，本次也重新拍賣。

除了書本之外，台灣歌手鄧麗君以本名「鄧麗筠」簽名贈送密友的大幀照片、紀錄李小龍從武壇到影壇傳奇故事的月刊報導、金庸親筆《勤而立信》書法、奈良美智「3L4D：動漫美學新世紀」簽贈本，以及日本漫畫大師手塚治虫作品「小白獅王」、「怪醫黑傑克」、「原子小金剛」動畫賽璐璐片等也都能看得到，讓粉絲們一飽眼福。

▲奈良美智「3L4D：動漫美學新世紀」簽贈本。

其預展從12／11至12／12期間於信義誠品進行預展，12／13當天下午1點半至晚上7點，在同地點進行古書拍賣會，若想收集自己喜愛的文本或商品，也不妨前去感受一下。

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