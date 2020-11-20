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RIMOWA沙漠粉、仙人掌綠明日開售！亞洲首度曝光「三色迷彩」行李箱帥爆

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▲RIMOWA沙漠粉、仙人掌綠搶先近看，「三色迷彩」系列也同步登場。（影／記者王則絲攝）

記者王則絲／台北報導

德國精品行李箱品牌RIMOWA在今年10月底正式回歸台灣，於寶麗廣塲（BELLAVITA）開設首間專門店，早先預告11月將上市的「霧粉色」與「仙人掌綠」沙漠色系行李箱，已讓許多民眾蠢蠢欲動，今日搶先帶大家近賞實體，更是美到不行，兩款新色終於要在明天（21日）開售！不光如此，RIMOWA加碼帶來兩款「三色迷彩」行李箱，共有兩款配色，全亞洲首度曝光就是在台灣！

▲RIMOWA新色登場。（圖／品牌提供）

▲RIMOWA季節新色「霧粉色」、「仙人掌綠色」療癒上市。（圖／品牌提供）

RIMOWA將於明日開賣的季節限定新色Desert Rose霧粉色和Cactus仙人掌綠色Essential行李箱系列，其色調的靈感來自美國西南部莫哈韋沙漠，或許有些人會覺得沙漠怎麼會有粉色？那正是莫哈韋沙漠的獨特之處，當地在日落晚霞時，夕陽的餘暉映在沙漠上會呈現出一種霧感的粉色，是只有這裡才會出現獨特美景，而墨綠色則是汲取於遍佈沙漠的仙人掌，是行李箱上少見的顏色，不論男生、女生都為之瘋狂。

▲RIMOWA新色登場。（圖／品牌提供）

▲RIMOWA新色登場。（圖／品牌提供）

▲（上）RIMOWA Essential系列 Check-In L ，NT＄29,500、（下）RIMOWA Essential系列 Cabin ，NT＄22,700。（圖／品牌提供）

最新的Essential系列季節限定色選用亮面的外殼，行李箱整體包括手提把、拉鍊和LOGO部分，都是使用相同的純色系，共提供三種尺寸，包括登機箱尺寸Cabin（NT＄22,700）、Check-In L（NT＄29,500）和Trunk Plus（NT＄36,300）。

▲RIMOWA新色登場。（圖／品牌提供）

▲每款顏色共帶來三種尺寸。（圖／品牌提供）

與此同時，一直以來以素色行李箱設計為主的RIMOWA，首次嘗試了「三色迷彩」的圖案，展現極高的工藝技術，共推出兩款配色，包括粉色、駝色、藍灰色以及灰色、黃綠色與墨綠色的兩種搭配，超吸睛且稀有的「三色迷彩」款式，第一次曝光登場就是在台灣！明日起也同步開放預購。

▲RIMOWA新色登場。（圖／品牌提供）

▲rimowa。（圖／記者王則絲攝）

▲rimowa。（圖／記者王則絲攝）

▲RIMOWA首次曝光的「三色迷彩」行李箱（圖／記者王則絲攝）

美國旅遊精品品牌TUMI近期推出了環保材質系列，其中行李箱部分帶來了全新色調，包括淡粉色、灰米色和藍綠色，走的也是質感霧灰色調；知名行李箱品牌Samsonite也是排行中名列前茅的品牌，所推出的顏色十分眾多，類似的粉色也能輕鬆找到多款選擇。


►幫RIMOWA行李箱的輪子、提把換上自選顏色　當輸送帶上最潮的那一個！

關鍵字：

RIMOWA, 沙漠粉, 仙人掌綠, 霧粉色, 墨綠色, 行李箱, 三色迷彩
fashion.net

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