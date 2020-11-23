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包．開箱／FENDI 超質感「柔霧玫瑰包」！　金色夾層美暈、一步驟容量變大

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▲FENDI 超質感「柔霧玫瑰包」，金色夾層美翻天 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安 ／台北報導

FENDI 旗下包款Peekaboo在2009年誕生一直是品牌不敗經典，今年（2020年）秋冬終於迎來了新款「IseeU」，光聽名字就知道可愛程度非同小可，包款除了採用嶄新的「手風琴褶」造型，開袋更是驚喜不斷，只要將兩側的扣鈕鬆開，容量立刻加大，現在《ET FASHION》包．開箱就帶你近距離賞包。

▲▼FENDI 。（圖／品牌提供）

▲▼FENDI 。（圖／品牌提供）

▲FENDI 2009年春夏系列設計的 Peekaboo 包，今天秋冬化作超萌「IseeU」 。（圖／品牌提供）

品牌創意總監Silvia Venturini Fendi 在2009年春夏系列設計的 Peekaboo 包，火了10年仍在繼續，不斷在每一季中重新詮釋出新的形象，而今迎來的「IseeU」在可愛里程碑上站穩腳步，包款最大亮點就屬嶄新的手風琴褶造型，只要將兩側的扣鈕拆開，開袋瞬間便會被龐大的容量嚇到，內在容量絲毫不被外在輪廓所局限，身為小包卻相當實用。

▲FENDI 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲FENDI 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲▼FENDI 。（圖／翻攝自品牌官網）

▲包款風琴內袋容量驚人，且側面並裝飾有波紋管設計精緻度提升。（圖／記者鮑璿安攝、翻攝自官網）

視線移動至兩側，設計有標誌性的Peekaboo 開口，側面並裝飾有波紋管設計、增加包款可塑性與硬挺度，並搭配有可拆卸及調整的肩帶，可自由調整包款，再賦予超貼心的兩層內置隔層，完美置物空間。然而即便是內袋，細節也相當用心，內側採用絲滑納帕小羊皮制作，柔軟之餘，更以「輕霧玫瑰色」為整體造型增添女人味，俏皮的「內外撞色」衝突視覺效果，百看不膩。

▲▼FENDI 。（圖／翻攝自品牌官網）

▲▼FENDI 。（圖／品牌提供）

▲FENDI ISeeU 提供三種尺寸，且Medium款可以更換內袋口袋皮革 。（圖／翻攝自官網）

而包款也提供三種尺寸挑選，滿足日常生活的不同需求，包含有中型尺寸的 ISeeU Medium、 ISeeU Eastwest以及ISeeU Pochette，其中Medium款可以更換內袋口袋皮革並燙印個人姓名縮寫，出門再也不擔心撞包。

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關鍵字：

包開箱, FENDI, Peekaboo, IseeU
fashion.net

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