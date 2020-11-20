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失眠心好累！網傳6個「助眠方法」，讓你快速入睡

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▲▼6個「助眠方法」，讓你快速入睡 。（圖／Unsplash）

▲睡眠品質低落是現代人的文明病。（圖／Unsplash，以下同）

編輯 / Lily

現代人生活壓力大，到了該睡時間但腦子卻停不下來，睡不著也睡不好成了文明病。長期睡眠不足，不只是精神差，甚至更會降低身體免疫力，若你和身邊朋友都有「睡不好」症狀，以下6個助眠方法，不妨試試看！

#固定睡眠儀式

很多人睡不好是因為作息問題，有時候熬夜，更有時需要早起，搞得時間大亂，也難怪會影響睡眠。建議試試在固定時間入睡，幫助建立生理時鐘，加快你入睡所需時間。

▲▼6個「助眠方法」，讓你快速入睡 。（圖／Unsplash）

▲晚上盡量少喝含咖啡因飲料。

#晚上飲食要慎選

很多人都認為吃飽一點可以比較容易入睡，但若是胡亂吃，又或是選擇太多重口味和油膩食物，使得胃部出現灼熱情況，反而會影響睡眠質量。

#睡前別喝酒

有的人不想依賴藥物入睡，喜歡小酌幫助睡眠，但根據研究顯示，酒精雖然可使人快速入睡，但往往睡不夠深沉，半夜很快就醒來，另個說法是酒精容易利尿，讓人想要起來上洗手間，也是造成睡眠中斷的原因。

▲▼6個「助眠方法」，讓你快速入睡 。（圖／Unsplash）

▲夜晚別做運動強度太強的運動。

#避免夜間運動

適度的運動能夠舒緩心情，幫助釋放焦慮，喜歡運動的人，相對睡眠障礙較少，但請避免在睡前做激烈運動，離入睡時間太近，容易影響睡眠品質。


#不要睡前滑手機

好多人喜歡睡前滑手機，要知道螢幕的藍光和強光會刺激大腦，這樣一來會讓大腦以為現在是白天，讓你翻來覆去睡不著。

▲▼6個「助眠方法」，讓你快速入睡 。（圖／Unsplash）

不要開燈能幫助熟睡。

#保持寢室漆黑

根據研究數據顯示，漆黑的環境能幫助入睡，房間內開的微弱小燈會擾亂體內褪黑激素，褪黑激素是管理睡眠和睡眠品質的大功臣，建議睡覺時候盡量讓四周漆黑最好。

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關鍵字：

睡眠, 助眠, 方法, 秘訣, 失眠
fashion.net

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