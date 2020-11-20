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MIT最美的「獨角獸漸層口罩」少女們快搶！聖誕節就戴可愛麋鹿款

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記者李薇／台北報導

現在口罩不僅是防範疾病的重要工具，更是很多人展現自我風格的時尚單品，MIT品牌親親（JIU JIU）就推出多款特殊造型的口罩，像是超美的漸層款式，亦或是風格浪漫的蕾絲單品通通都有，戴起來不僅時尚又漂亮。

▲親親,口罩,寶雅,。（圖／翻攝自親親臉書） 

▲親親推出的漸層我我。（圖／翻攝自親親臉書）

台灣品牌親親推出的口罩中，最美的就是漸層款式，以粉紅漸層黃色的「馬里布黃昏」，粉紅紫藍、漸層淺綠的「獨角獸粉藍」款，戴到臉上看起來清新又可愛，讓人忍不住想要天天都換上新的顏色。

▲親親,口罩,寶雅,。（圖／翻攝自親親臉書） 

▲蕾絲花邊口罩系列。（圖／翻攝自親親臉書）

不只是有漸層款，針對即將到來的聖誕節，親親也推出聖誕系列的單品，不但印上了應景的聖誕樹、麋鹿、下雪天等等，漸層的底色更是讓人覺得必收的重點；小朋友的款式更是有著超Q版的聖誕老公公、禮物還有聖誕樹裝飾等等，相當童趣。

 ▲親親,口罩,寶雅,。（圖／翻攝自親親臉書）

▲聖誕節的系列。（圖／翻攝自親親臉書）

在口罩的製作上，總共使用3層的織法製作，表層的印花層使用食用級油墨加上潑水性不織布，中層過濾層使用99%過濾熔噴布靜電過濾層，親膚層則使用親膚性複合材質製作，全程都是台灣生產製造。

 ▲親親,口罩,寶雅,。（圖／翻攝自親親臉書）

▲小朋友使用的聖誕節系列口罩。（圖／翻攝自親親臉書）

不只是親親推出可愛的口罩系列，寶雅在日前也攜手聚泰科技，打造出三款既美觀又充滿期待的雙鋼印醫用口罩，全系列推出3種款式：雲朵朵、冰晶紫以及幻彩虹，繽紛的色彩加上可愛的設計外觀，可以按照心情搭配出最適合自己的時尚風格。

▲親親,口罩,寶雅。（圖／寶雅提供） 

▲寶雅推出的新口罩。（圖／寶雅提供）

不只是外型好看，在設計上採用3層式，讓防疫抗菌更扎實，表層防潑水、中層採用熔噴不織布來隔絕細菌粉塵，貼近肌膚的底層使用親膚透氣的纖維不織布，能吸附汗水及油脂維持乾爽，一盒50入，定價399元。

關鍵字：

親親, 口罩, 寶雅
fashion.net

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