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臉紅紅的「害羞動物」來了！貓咪小肉球遮臉讓人完全沒有抵抗力

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編輯／ChiNg

日本扭蛋品牌TAMA-KYU先前推出酒醉的杯緣子以及各種上廁所姿勢的尿尿小童，讓粉絲被逗得又驚又喜直呼「實在是創意無限」，經常不按牌理出牌的推出各種令人意想不到的奇特扭蛋。而這次則是推出療癒路線的「害羞動物系列」，全系列共有五款不同的動物，就是不讓你看到牠們的臉！

▲▼tama-kyu害羞動物扭蛋。（圖／翻攝自tama-kyu.com）

▲TAMA-KYU推「害羞動物」系列，全系列共五款，等你來搜集。（圖／翻攝自tama-kyu.com，下同）

＃貓咪

許多人都沒有抵抗力的貓咪當然要加入這次的賣萌行列，雖然擋住了牠的臉，但還是小心機的露出粉色可愛肉球圈一波粉絲。

▲▼tama-kyu害羞動物扭蛋。（圖／翻攝自tama-kyu.com）

＃倉鼠

平時咬著向日葵種子的牠也差不多是這副模樣，這系列倉鼠很做自己！通紅的雙頰加上短短雙手，就算想遮也遮不住（好壞）。

▲▼tama-kyu害羞動物扭蛋。（圖／翻攝自tama-kyu.com）

＃狐狸

狐狸直接不演了，躺著遮眼睛不太像害羞，反而比較像睡到一半被開燈的賴床小孩，莫名的傻萌。

▲▼tama-kyu害羞動物扭蛋。（圖／翻攝自tama-kyu.com）
＃兔子

低頭摀住臉的小兔子彷彿有什麼煩惱，害羞到不敢直視大家、不知所措的模樣反而顯得更可愛了。

▲▼tama-kyu害羞動物扭蛋。（圖／翻攝自tama-kyu.com）
＃白熊

不知道為什麼白熊仰天遮眼的感覺像是小孩子在逃避問題，淘氣的模樣讓人拿牠完全沒轍。

▲▼tama-kyu害羞動物扭蛋。（圖／翻攝自tama-kyu.com）

不得不說這系列的做工確實相當細緻，每款動物的毛髮都有被清楚刻畫出來，以及官網一再強調外層塗抹了珍珠光澤，使得整體看起來就好像是真的動物被照了縮小燈，仿真度極高同時也非常可愛。全系列共五款，定價皆為300日圓（約NT$83）。

喜歡看小動物們搞怪耍萌的話，日本扭蛋品牌KITAN CLUB也推出了「殭屍小貓第二彈」扭蛋，喪屍主題的商品一直大受好評，而這次換到可愛的喵星人來大鬧一番，五隻花色、斑紋不同的貓咪換上了紅色的清朝官服搭配撞色款藍色官帽，看起來違和之中帶有一絲胡搞的可愛，全系列五款分別為白貓、棕貓、橘色虎斑、賓士貓以及灰白貓，撕掉符咒後的表情更可愛了，傻愣愣的模樣讓人好想一口氣五款通通帶回家，喜歡的人趕緊手刀搜集你的喪屍軍團！每款定價皆為300日圓（約NT$83）。

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關鍵字：

扭蛋, 日本, 害羞動物, 療癒, 貓咪
fashion.net

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