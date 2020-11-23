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泫雅的巴黎世家包被亂塗鴉？6萬塊瞬間變成無價之寶

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記者李薇／綜合報導

「性感小野馬」泫雅日前在個人IG上PO出一款包包，上面充滿彩色的塗鴉，仔細一看竟然還是出自巴黎世家（Balenciaga）最新款的「HOURGLASS SMALL TOP HANDLE BAG」系列，讓人不禁聯想到是否被惡作劇亂畫包款。

▲泫雅,HOURGLASS,巴黎世家,Balenciaga,E’Dawn,。（圖／IG） 

▲泫雅的巴黎世家包慘遭塗鴉？（圖／hyunah_aa IG、hyojong_1994 IG）

不過仔細一挖，從泫雅男友E’Dawn的IG上，才發現這竟然是他的創作，利用指甲油搭配畫筆，畫出彩色的圖案，不但畫了車，還有花朵等圖案，而且這還不是他一人所繪，泫雅的朋友也加入了繪畫的行列，才完成了這幅作品。

 ▲泫雅,HOURGLASS,巴黎世家,Balenciaga,E’Dawn,。（圖／IG）

▲結果竟然是男友E’Dawn的創作。（圖／hyojong_1994 IG）

而這包包的基底是泫雅最近很愛的巴黎世家HOURGLASS系列包款，雖然原價要價約63000元台幣，但藝術天份加上又是男友的創作，當然這包款變成獨一無二的單品，可以說是無價之寶，配個簡單的牛仔褲、T恤都很有特色的一款包。

▲泫雅,HOURGLASS,巴黎世家,Balenciaga,E’Dawn,。（圖／IG） 

▲GD也喜歡在精品鞋包上面創作。（圖／xxxibgdrgn IG）

喜愛拿精品創作的不只有泫雅男友一行人，之前GD也有很多單品都是自己描繪出新的圖案，尤其是鞋子跟包包，通常他都會挑選黑色基本款，然後利用顏料在上面描繪出小雛菊或是潑墨感的藝術創作，這樣背出去不但不容易撞包，還很有個人特色。

關鍵字：

泫雅, HOURGLASS, 巴黎世家, Balenciaga, E’Dawn
fashion.net

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