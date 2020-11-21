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LIFE・經典／極簡卻不簡單的創意茶具　解決沖茶時的小難題

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▲極簡茶具。（圖／翻攝各品牌官網）

▲極簡茶具看來簡單，卻能解決沖茶時的不方便。（圖／翻攝各品牌官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

秋冬天氣一來，來上一杯熱的紅茶或花草茶是簡單的享受，然而若想在家裡沖杯好茶，總是需要幫茶包和濾茶具找個放置之所，用來泡茶的長線也很麻煩，好在有些茶具的設計，巧妙的解決了這些小麻煩，更棒的是他們的外觀設計相當簡單耐看。

其實泡茶的過程相當簡單，沖熱水、將茶葉或花草放入沖茶器，將之放進水裡等待，拿出來就有一杯療癒的飲品可飲，但不知為何總有一些現實面，打擊了我們優雅的步調，準備放茶包的小盤子，承裝著茶器的滲水，旁邊垂放著為了放入杯中深處的金屬鍊（或棉線）。

▲極簡茶具。（圖／翻攝各品牌官網）

▲極簡茶具。（圖／翻攝各品牌官網）

▲簡單的設計卻有一系列的套件，沖茶時讓桌面乾乾淨淨。

設計師Eugenie de Loynes為Umbra開發了一款茶具CUTEA，巧妙的解決了這個問題，方形的裝茶器，可以將茶葉準確的放進濾器中，提著上方的金屬標籤，像珍珠般的珠鏈便會慢慢出現，放在杯中等沖完茶之後，可置入專屬的陶瓷碟中，而金屬鍊則會優雅的收回到上方的儲存盒，簡單優雅地完成這些任務。

▲極簡茶具。（圖／翻攝各品牌官網）

▲CUTEA上的鏈子有專屬置放空間，可以回收到盒裡。

另一款Ommo的創意茶具，則是將泡茶的用具一體化，帶入圓形與棒形的概念，讓它們能卡在杯緣或直接拿取，圓形茶具甚至還有自己專屬的放置台，直接擺在廚房角落可自成風景，棒形綠茶器則能自行站立，讓你從壺中或杯中拿起不用手忙腳亂。

▲極簡茶具。（圖／翻攝各品牌官網）

▲極簡茶具。（圖／翻攝各品牌官網）

▲極簡茶具。（圖／翻攝各品牌官網）

▲極簡茶具。（圖／翻攝各品牌官網）

▲Ommo的創意茶具，色彩繽紛線條簡單，相當耐看。

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關鍵字：

LIFE, 經典, 設計, 茶具
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